تراند اليوم : القناة السادسة الجزائرية مباشر .. السادسة الشبابية مباشر مباراة الجزائر اليوم ضد جيبوتي بث مباشر القناة السادسة الجزائرية HD

القناة السادسة الجزائرية مباشر مشاهدة السادسة الجزائرية بث مباشر السادسة الشبابية مشاهدة الجزائرية السادسة مباشر مباراة الجزائر اليوم ضد جيبوتي ، وأعلن التلفزيون العمومي اليوم الجمعة أنّه سينقل المواجهة على القناة السادسة والقناة الأولى بداية من الساعة 14:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

حيث سيخوض منتخب الجزائر (محاربي الصحراء) المباراة الأولى في الجولة ضد جيبوتي، وسيتم نقل اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والساعة الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر.

وكشف التلفزيون الجزائر عن القنوات التي ستقوم ببث مباراة الجزائر وجيبوتي يوم الجمعة 12-11-2021، حيث ستقام المباراة في العاصمة المصرية القاهرة في ملعب (استاد القاهرة الدولي) وسيكون البث على القنوات التالية:

القناة الرسمية الجزائرية الأولى

قناة تايم سبور المصرية.

و قناة ALGERIA TV1 على قمر ألكوم سات 24.8 غرب و قمر نايل سات 7 غرب.

ALGERIA TV6 قمر ألكوم سات 24.8 غرب + نايل سات 7 غرب.

قناة L’EQUIPE في الإنترنت.

و قناة فيفا الاتحاد الدولي في اليوتيوب.

قناة SPORT TV5 البرتغالية.

و قناة ASTRO SUPERSPORT 3 الماليزية في مياسات 91.5 شرق.

قناة +ESPN الأمريكية في غالاكسي 123 غرب.

و قناة MOLA TV الأندونسية في تيلكوم 108 شرق.

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد جيبوتي

حراسة المرمى: رايس مبولحي وهاب خط الدفاع: عيادة وعبد القادر بن حسين بدران وعيسى ماندي وأيوب عبد اللاوي و خط الوسط: بلقبلة وإسماعيل بن ناصر هاريس وآدم زرقان خط الهجوم: رياض محرز وإسلاماني وبغداد بونجاح ويلاقي المنتخب الجزائري لكرة القدم جيبوتي في تمام الساعة الثالثة مساءاً، وستنقل مباراة الجزائر وجيبوتي قناة الجزائرية الأرضية.

كما تلاقي الجزائر بهد مباراة جيبوتي، بوركينا فاسو أيضاً بالجولة الثانية من كأس العالم بتاريخ 16/11/2021 في تمام الساعة السادسة مساءاً.وتعلب الجزائر بتاريخ 11/1/2022 مقابل فريق سيراليون بتصفيات كأس أمم أفريقيا، وبتاريخ 16/1/2022 ضد غينيا الاستوائية. كما يجري تحديد موعد مباراة الجزائر مقابل ساحل العاج.

وكشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة تضم 25 لاعبا، تحسبا للجولتين المتبقيتين من الدور الثاني (المجموعة الأولى) من تصفيات مونديال قطر (2022)، المقررتين على التوالي يوم 12 نوفمبر ضدّ جيبوتي بالقاهرة، ويوم 16 نوفمبر ضدّ بوركينا فاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (17:00 سا)، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، اليومالسبت عبر موقعها الرسمي.

وعرفت القائمة عودة حارس نادي ضمك السعودي مراد زغبة، الذي لم يحمل ألوان الخضر منذ تصفيات كأس أمم افريقيا 2019.

كما شهدت القائمة أيضا عودة كل من المدافعين رضا حلايمية، مهدي تاهرات، أحمد توبة، وأيوب عبد اللاوي بالإضافة الي المهاجم أدم وناس.

وسيسافر وفد المنتخب الوطني إلي القاهرة المصرية يوم الاثنين 8 نوفمبر تحسبا للقاء جيبوتي (14:00 سا).

بعد إجراء أربع جولات من تصفيات المونديال, تتقاسم الجزائر وبوركينافاسو الصدارة بـ 10 نقاط، فيما يتواجد النيجر في الصف الثالث ب3 نقاط, بينما تتذيل جيبوتي المجموعة دون نقاط.

ويتأهل الأول عن كل مجموعة إلى الدور الأخير (مباراة السد) ، المقررة شهر مارس 2022.

القائمة:

حراس المرمى: رايس وهاب مبولحي، أليكسندر أوكيدجة، مصطفى زغبة.

الدفاع: يوسف عطال، مهدي تاهرات، أيوب عبد اللاوي، رامي بن سبعيني، محمد رضا حلايمية، جمال بلعمري، عيسى ماندي، أحمد توبة، عبد القادر بدران.

وسط الميدان: إسماعيل بن ناصر، آدم زرقان، رميز زروقي، سفيان فغولي، هريس بلقبلة، فريد بولايا.

الهجوم: إسلام سليماني، بغداد بونجاح، آدم اوناس، رياض محرز، يوسف بلايلي، محمد الأمين عمورة، سعيد بن رحمة.