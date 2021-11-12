تراند اليوم : الجزائر جيبوتي مباشر .. مباراة الجزائر وجيبوتي مباشر HD بث مباشر الجزائر جيبوتي الارضية الجزائرية tv بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم

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تقام مباراة الجزائر وجيبوتي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتذاع على قناة الأولى الجزائرية وقناة أون تايم سبورتس المصرية.
وكان الاتحاد الجيبوتي قد طلب من نظيره المصري استضافة المباراة بسبب صعوبة استضافتها في جيبوتي.
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وجيبوتي الجمعة 12-11-2021
التلفزيون الجزائري – القناة السادسة والقناة الأولى
قناة “تايم سبور” المصرية
قناة الإتحاد الدولي باليوتيوب.
قناة SPORT TV5 البرتغالية في هيسباسات 30 غرب.
قناة ASTRO SUPERSPORT 3 الماليزية في مياسات 91.5 شرق.
قناة +ESPN الأمريكية في غالاكسي 123 غرب.
قناة MOLA TV الأندونسية في تيلكوم 108 شرق
ENTV TNT Algeria
NileSat 7°W – 11680 H 27500
Alcomsat 24.8°W-12160 H 30000
SES4 22°W- 12674 H 20255
Biss: 11 00 00 11 00 00 00 00
TV6 HD Algerie
Nilesat 7°W – 11680 H 27500
Sport TV5 Portugal
Hispasat 30°W – 12360 H 27500
Hispasat 30°W – 12476 H 27500