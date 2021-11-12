شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. السلطات الكويتية تأمر بحبس فنانة مشهورة بسبب مقطع إباحي مع صديقها! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قررت النيابة العامة الكويتية حبس الفاشينيستا والممثلة "بيبي بوشهري" وصديقها، بعد انتشار مقطع مخل لهما.
وألقت الجهات الأمنية، أمس الأربعاء، القبض على الفاشينيستا وصديقها، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بعد انتشار مقطع فيديو مخل لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار جدلا واسعا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الكويت إجراءات قانونية ضد المشاهير بسبب مخالفات في المحتوى الذي يقدمونه.
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