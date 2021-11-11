تراند اليوم : بث مباشر اسبانيا .. بث مباشر مباراة اسبانيا واليونان مشاهدة مباراة اسبانيا اليوم بث مباشر اسبانيا ضد اليونان

بث مباشر اسبانيا .. بث مباشر مباراة اسبانيا واليونان مشاهدة مباراة اسبانيا اليوم بث مباشر اسبانيا ضد اليونانمشاهده رابط البث المباشر لمواجهه اسبانيا ضد اليونان greece vs spain اليوم الخميس في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، من اجل البقاء في المنافسه علي التاهل المباشر الي كاس العالم سوف يحل اليوم الموافق 11 نوفمبر المنتخب الاسباني ضيفا ثقيلا علي خصمه منتخب اليونان وذلك لحساب مباريات الجوله التاسعه من منافسات تصفيات اوروبا المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف تقام الليله مباراه اسبانيا و اليونان علي ارضيه ملعب أثينا الأولمبي ، المنتخب الاسباني اليوم سوف يدخل المواجهه وهو يريد تحقيق الانتصار ولا شئ غير الانتصار والثلاث نقاط ، وسوف تبدا اليوم المواجهه في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحادي عشر الا ربع بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة اسبانيا واليونان

المنتخب الاسباني هو الضيف في مباراه اليوم وذلك ضمن منافسات الاياب من دور المجموعات لتصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الاسباني قادم من احزار المركز الثاني في النسخه الثانيه من دوري الامم الاوروبيه وكان منتخب اسبانيا قد وصل الي المباراه النهايئه وخسر هذه المباراه علي يد المنتخب الفرنسي بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد لمنتخب اسبانيا ، المنتخب الاسباني قبل لقاء اليوم في المجموعه حاليا هو صاحب المركز الثاني وذلك برصيد 13 نقطه جمعهم المنتخب بعد ان خاض 6 مباريات الي الان في المجموعه ومن خلالهم حقق المنتخب الاسباني الانتصار في اربع مباريات وتعادل وخسر ايضا في مباراه واحده.

بث مباشر مباراة اليونان واسبانيا

وعلي الجانب الاخر منتخب اليونان فهو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك لحساب مباريات الجوله التاسعه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب اليوناني في المجموعه الثانيه حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعه برصيد 9 نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر 6 مباريات الي الان في المجموعه ومن خلالهم حقق المنتخب اليوناني الانتصار في مبارتان وتعادل في ثلاث مباريات وخسر المنتخب في مباراه واحده ، منتخب اليونان كان قد خسر مباراته الاخيره في التصفيات والتي كانت مع منتخب السويد وانتهت المباراه بفوز السويد بنتيجه هدفين دون رد.

بطاقة موعد مباراة اسبانيا واليونان