تراند اليوم : بث مباشر البرتغال .. بث مباشر مباراة البرتغال وايرلندا مشاهدة مباراة البرتغال اليوم بث مباشر البرتغال ضد ايرلندا

بث مباشر البرتغال بث مباشر مباراة البرتغال وايرلندا مشاهدة مباراة البرتغال اليوم بث مباشر البرتغال ضد ايرلندا مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه البرتغال ضد إيرلندا ireland vs portugal اليوم الخميس في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، يحل اليوم المنتخب البرتغال ضيفا ثقيلا علي منتخب إيرلندا مساء اليوم الموافق 11 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الجوله التاسعه من دور المجموعات للتصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، ومن المقرر اليوم ان تلعب البرتغال و إيرلندا علي ارضيه ملعب أفيفا معقل المنتخب الايرلندي والذي سوف يستقبل عليه نظيره البرتغال وذلك في اطار مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا اليوم مواجهه البرتغال و إيرلندا في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة البرتغال وإيرلندا

منتخب البرتغال هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب البرتغالي حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الاولي من التصفيات وذلك برصيد 16 نقطه جمعهم المنتخب البرتغالي بعد ان خاض 6 مباريات الي الان في المجموعه ومن خلال هذه المباريات حقق المنتخب البرتغالي الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مباراه واحده ، المنتخب البرتغالي كان قد تحقق الانتصار في مباراته الاخيره في المجموعه وجاء هذا الانتصار علي منتخب لوكسمبورغ وانتهت المباراه بفوز المنتخب البرتغالي في هذه المباراه بنتيجه خمس اهداف مقابل لاشئ.

بث مباشر مباراة إيرلندا والبرتغال

فيما منتخب إيرلندا فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاياب من دور المجموعات لتصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخب إيرلندا قبل مواجهه اليوم فهو حاليا في المجموعه الاولي من التصفيات يحتل المركز الرابعه وذلك برصيد خمس نقاط جمعهم منتخب إيرلندا بعد ان خاض هو الاخر 6 مباريات الي الان في المجموعه ومن خلال هذه المباريات كان منتخب إيرلندا قد حقق الانتصار في مباراه واحده وتعادل في مبارتان وخسر المنتخب في ثلاث مباريات قبل مواجهه اليوم ، وكانت اخر مباراه لعبها منتخب إيرلندا قبل مواجهه اليوم كانت مع منتخب قطر وانتهت المباراه بفوز إيرلندا بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ.

بطاقة موعد مباراة البرتغال وإيرلندا