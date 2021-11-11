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تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس على قناة الفجر .. موعد مسلسل عثمان على قناة El Fadjer

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يبحث عشاق الدراما التركية عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس على قناة الفجر الجزائرية  El Fadjer TV، لجمهور ومتابعي المسلسل في كل مكان في الوطن العربي ، الراغبين بمتابعة أحداث المسلسل التاريخي لقيامة عثمان الموسم الثالث، ونقدم لكم حصرياً قائمة مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر أيام الخميس والجمعة.

وبينت قناة الفجر الجزائر ، أنها ستقوم باعادة حلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم الجمعة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر، و 16:00  بتوقيت ، و15:00 بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان .

وطالبت El Fadjer TV  قناة الفجر الجزائرية من جمهورها ومتابعيها في كل مكان بضبط الترددات الرسمية للقناة ، للمتابعة مسلسل المؤسس عثمان ، بالغة العربية مدبلجة ، بث حصري وبدون تقطيع أو تشويش وبشكل مجاني .

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة "الفجر الجزائرية Elfadjer TV" يوم الخميس بث أولى:-

في تمام الساعة الـ 21:00 بتوقيت الجزائر

في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية

في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر

في تمام الساعة 22:00 بتوقيت فلسطين

في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الأردن

في تمام الساعة 22:00 بتوقيت سوريا

في تمام الساعة 22:00 بتوقيت لبنان

موعد إعادة مسلسل قيامة عثمان على قناة "الفجر الجزائرية Elfadjer TV" يوم الجمعة :-

في تمام الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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