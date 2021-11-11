تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس على قناة الفجر .. موعد مسلسل عثمان على قناة El Fadjer

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يبحث عشاق الدراما التركية عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس على قناة الفجر الجزائرية El Fadjer TV، لجمهور ومتابعي المسلسل في كل مكان في الوطن العربي ، الراغبين بمتابعة أحداث المسلسل التاريخي لقيامة عثمان الموسم الثالث، ونقدم لكم حصرياً قائمة مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر أيام الخميس والجمعة.
وبينت قناة الفجر الجزائر ، أنها ستقوم باعادة حلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم الجمعة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر، و 16:00 بتوقيت السعودية، و15:00 بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان .
وطالبت El Fadjer TV قناة الفجر الجزائرية من جمهورها ومتابعيها في كل مكان بضبط الترددات الرسمية للقناة ، للمتابعة مسلسل المؤسس عثمان ، بالغة العربية مدبلجة ، بث حصري وبدون تقطيع أو تشويش وبشكل مجاني .
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة "الفجر الجزائرية Elfadjer TV" يوم الخميس بث أولى:-
في تمام الساعة الـ 21:00 بتوقيت الجزائر
في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية
في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر
في تمام الساعة 22:00 بتوقيت فلسطين
في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الأردن
في تمام الساعة 22:00 بتوقيت سوريا
في تمام الساعة 22:00 بتوقيت لبنان
موعد إعادة مسلسل قيامة عثمان على قناة "الفجر الجزائرية Elfadjer TV" يوم الجمعة :-
في تمام الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر