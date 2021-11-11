تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس على قناة الفجر .. موعد مسلسل عثمان على قناة El Fadjer

يبحث عشاق الدراما التركية عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس على قناة الفجر الجزائرية El Fadjer TV، لجمهور ومتابعي المسلسل في كل مكان في الوطن العربي ، الراغبين بمتابعة أحداث المسلسل التاريخي لقيامة عثمان الموسم الثالث، ونقدم لكم حصرياً قائمة مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر أيام الخميس والجمعة.

وبينت قناة الفجر الجزائر ، أنها ستقوم باعادة حلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم الجمعة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر، و 16:00 بتوقيت السعودية، و15:00 بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان .

وطالبت El Fadjer TV قناة الفجر الجزائرية من جمهورها ومتابعيها في كل مكان بضبط الترددات الرسمية للقناة ، للمتابعة مسلسل المؤسس عثمان ، بالغة العربية مدبلجة ، بث حصري وبدون تقطيع أو تشويش وبشكل مجاني .

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة "الفجر الجزائرية Elfadjer TV" يوم الخميس بث أولى:-

في تمام الساعة الـ 21:00 بتوقيت الجزائر

في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية

في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر

في تمام الساعة 22:00 بتوقيت فلسطين

في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الأردن

في تمام الساعة 22:00 بتوقيت سوريا

في تمام الساعة 22:00 بتوقيت لبنان

موعد إعادة مسلسل قيامة عثمان على قناة "الفجر الجزائرية Elfadjer TV" يوم الجمعة :-

في تمام الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر