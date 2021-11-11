تراند اليوم : لعبة العراق الآن .. بث مباشر العراق ضد سوريا مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر مباراة العراق وسوريا

لعبة العراق الآن بث مباشر رابط مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر مباراة العراق وسوريا، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022؛ حيث تنطلق، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس من ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، برصيد 3 نقاط. وخاض المنتخب العراقي 4 مباريات، حتى الآن في تصفيات كأس العالم، تعادل في 3 لقاءات، وتلقى هزيمة واحدة، ولم يفز في أي مباراة.

وعلى الجانب الآخر، يأتي منتخب سوريا في المركز السادس والأخير من ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم، برصيد نقطة وحيدة.

ولعب المنتخب السوري 4 مباريات، في تصفيات كأس العالم؛ تعادل في مواجهة، وخسر في 3 لقاءات، ولم يحقق أي انتصار. البث المباشر لمباراة العراق وسوريا ويسعى المنتخب العراقي لتحقيق نتيجة الفوز على حساب سوريا، وذلك من أجل حصد الـ3 نقاط، وتحسين موقفه في المجموعة، بجانب التمسك بآخر آمال التأهل لكأس العالم 2022.

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مشاهدة مباراة العراق وسوريا يلا شوت، تحدي جديد امام منتخب العراق اليوم امام سوريا بحثا عن تحقيق ما هو مطلوب من هذه المباراة الصعبة، وهو الخروج منها بالثلاث نقاط الهامة، لمصالحة الجماهير العراقية بعد سلسلة الاخفاق الذي تسيطر علي المنتخب في المباريات الاخيرة، بالإضافة إلي تراجع الاداء الفني بشكل ملحوظ عند اللاعبين، وتعتبر هذه الفرصة بمثابة النقطة الفاصلة لمشوار اسود الرافدين في المونديال القطري.

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بث مباشر العراق ويتطلع اسود الرافدين علي استغلال الحالة الفنية الغير مستقرة عند لاعبي سوريا بتحقيق الفوز اليوم والخروج من المباراة بالعلامة الكاملة، لتحسين وضعهم في جدول الترتيب، وعودة الامل مجددا واستعادة فكرة الصعود إلي المنافسات القادمة، وتحقيق حلم الشعب العراقي الذي يتمني رؤية بلده في البطولة الاغلي، وذالك بعد الغياب في النسخة الماضية من البطولة.

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سوريا بث مباشر كان العراق تعادل في مباراته الاخيرة الذي كانت امام الامارات، التعادل الذي كان بمثابة الهزيمة بالنسبة لاسود الرافدين بهدفين لكل منهما، المباراة الذي افتتح التسجيل فيها المنتخب الاماراتي، ثم نجح العراق بهدف عكسي ان يتعادل، ثم اضاف ايمن حسين هدف التقدم في الدقيقة 89 وكان علي اعتاب الخروج من المباراة بالثلاث نقاط، لكن عدل الامارات النتيجة في الثواني الاخيرة، ليخرج لاعبي العراق بخيبة امل كبيرة، بضياع عليهم نقطتين في غاية الاهمية.

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منتخب سوريا اصبح في موقف لا يحسد عليه بكل تأكيد وذالك بعد تزيله ترتيب المجموعة بعد سلسلة الاخفاقات والتعثرات المسيطرة علي لاعبيه من بداية انطلاقة مشوارهم في التصفيات، وستكون مواجهة اليوم امام العراق القول الفاصل في مشوارهم، حيث ان في حال تعرضهم إلي هزيمة سينتهي مشوارهم في البطولة، وفي حال خروجهم من المباراة بالعلامة الكاملة ستجدد الدوافع عند اللاعبين مره اخري بإستعادة الامال.

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يحتل سوريا المركز الاخير في جدول ترتيب المجموعة الاولي برصيد نقطة وحيدة حيث لم يستطيع تحقيق اي انتصار في الاربع مباريات الذي شارك فيهم وتعادل في لقاء وتلقي ثلاث هزائم، بينما يتواجد العراق في المرتبة الذي تسبق منافسه اليوم في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط محققا التعادل في ثلاث مباريات وتلقي هزيمة وحيدة ويبحث عن اول انتصاراته ايضا في هذه المواجهة.