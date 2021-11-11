تراند اليوم : بث مباشر سوريا .. بث مباشر العراق ضد سوريا يلا شوت بث مباشر لعبة العراق اليوم HD مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر لعبة العراق وسوريا مباشر

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المنتخب العراقي في مباراته الاخيرة في التصفيات كان قد تعادل مع منتخب الامارات بهدفين لكل منتخب.

ويحتل المنتخب السوري المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعه الأولي برصيد نقطه واحدة وذلك بعد ان خاض المنتخب السوري هو الاخر اربع مباريات، حقق خلالها التعادل مباراة واحدة وخسر في ثلاث مباريات.

وخسر المنتخب السوري مباراته الأخيرة والتي جمعته بالمنتخب اللبناني بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين.

مباراة يسعى من خلالها الفريقان حفظ ماء الوجه وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل إرضاء الجماهير الحزينة.