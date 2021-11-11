تراند اليوم : مباراة العراق اليوم مباشر .. لعبه العراق وسوريا بث مباشر مباراة العراق وسوريا مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر HD

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وتحيط الإثارة بالمباراة مقدما، إذ يبحث المنتخبين عن الفوز الأول لهما، في المجموعة الأولى. وتعادل منتخب أسود الرافدين الذي يحتل المركز الخامس، في 3 مباريات مقابل هزيمة واحدة أمام إيران.

وفي المقابل تلقى نسور قاسيون (المركز الأخير) 3 هزائم، بالإضافة إلى تعادل وحيد أمام الإمارات.

يدرك المنتخب السوري بقيادة مدربه نزار محروس أن موقعة العراق هي الفرصة الأخيرة، لبلوغ المركز الثالث والتأهل للملحق الآسيوي، كما أن التعادل لن يخدمه.

لذلك يرجح أن يدخل المباراة بتكتيك هجومي بحثا عن الفوز، مبتعدا عن الطريقة المعتادة التي تعتمد على «جس نبض» المنافسين في الدقائق الأولى.

وسيحمل محمود المواس على عاتقه المهمة الأبرز المتمثلة في اختراق الدفاع العراقي من الأطراف، بينما سيكون على المدرب نذار محروس أن يعوض غياب سعد أحمد عن الدفاع، ويعد عمرو الميداني البديل الأبرز للقيام بهذا الدور.

وفي المرمى تبدو الحيرة بارزة في ظل الضغط الجماهيري الكبير ضد الحارس إبراهيم عالمة غير الموفق في المباريات الأخيرة، بعد ارتكابه عدة أخطاء مؤثرة، لذلك تتجه البوصلة صوب خالد حج عثمان.

كما يعول محروس على الخبرة الكبيرة لثنائي الهجوم عمر السومة وعمر خربين، على أمل أن يحالفهما التوفيق أمام المرمى لاقتناص أي فرصة

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رابط البث المباشر لمواجهه العراق ضد سوريا iraq vs syria في التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 اليوم الخميس ، من اجل تحقيق اول انتصار له في المجموعه من المقرر اليوم ان يستضيف منتخب العراق علي ارضيه ملعبه نظيره منتخب سوريا وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه ضمن منافسات دور المجموعات من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، ومن المقرر اليوم ان يستضيف منتخب العراق نظيره السوري علي ارضيه ملعب ثاني بن جاسم وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا اليوم الموافق 11 نوفمبر مباراه العراق و سوريا في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة العراق وسوريا

منتخب العراق هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، منتخب العراق قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الخامس في جدول ترتيب المجموعه الاولي وذلك برصيد ثلاث نقاط جمعهم المنتخب العراقي بعد ان خاض اربع مباريات الي الان في مشوراه في التصفيات ومن خلالهم كان المنتخب العراقي قد تعادل في ثلاث مباريات وخسر المنتخب العراقي في مباراه واحده ، المنتخب العراقي في مباراته الاخيره في التصفيات كان قد تعادل في هذه المباراه في الجوله الرابعه من التصفيات والتقي المنتخب العراقي في هذه الجوله مع منتخب الامارات وانتهت المباراه بهدفين لكل منتخب.

قمة مثيرة Syria vs Iraq في تصفيات المونديال، مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في الجولة الخامسة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويرفع منتخب العراق في لقاء اليوم شعار لا بديل عن الانتصار من أجل حصد النقاط الثلاث وانتعاش آماله وفرصه في المنافسة على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم أو على أقل تقدير التأهل للملحق الأسيوي، منتخب العراق بدأ مشواره في التصفيات بالتعادل مع كوريا الجنوبية بدون أهداف، ثم خسر من إيران بثلاثية دون رد، قبل أن يتعادل سلبيا مع لبنان ثم تعادل مع الإمارات بهدفين لمثلهم، ليتواجد حاليا في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط بعدما تعادل في ثلاث مباريات وخسر في لقاء وأحرز الفريق هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف.

الهولندي ديك أدفوكات المدير الفني لمنتخب العراق استدعى قائمة تضم 27 لاعبا استعدادا لمواجهتي سوريا وكوريا الجنونبية وضمت القائمة كل من، فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين، وحسين عمار وضياء فرانس بطرس وعلي عدنان ومهند جعاز ومصطفى ناظم وأحمد إبراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا، وأمجد عطوان وأمير العماري ومحمد علي عبود وبشار رسن ومحمد قاسم وأحمد فاضل وسجاد جاسم ومنتظر محمد جبر وأحمد فرحان وحسن عبد الكريم جبار وشيركو كريم وجيلوان حمد وإبراهيم بايش وعلي الحمادي وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين.

تشكيل العراق المتوقع أمام سوريا

حراسة المرمى: فهد طالب رحيم

خط الدفاع: شيركو كريم جوباري - أحمد إبراهيم خلف - علي فاير - علي عدنان كاظم

خط الوسط: أمير العماري - امجد عطوان

خط الوسط الهجومي: إبراهيم بايش - بشار رسن بونيان - محمد قاسم

خط الهجوم: أيمن حسين

موعد مباراة العراق وسوريا والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة العراق وسوريا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة العراق وسوريا عبر موقعنا و SSC6 SD بتعليق محمد السعدي.

وفي الجانب الأخر يعاني المنتخب السوري من تراجع النتائج والأداء بشكل لافت للنظر حيث لم ينجح الفريق في تحقيق أي انتصار خلال الجولات الرابعة الماضية، بعدما بدأ مشواره بالهزيمة من إيران بهدف دون رد، ثم تعادل مع الإمارات بهدف لمثله، وبعدها خسر من كوريا الجنوبية بهدفين لهدف، قبل أن يخسر من لبنان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتذيل المجموعة برصيد نقطة وأحرز الفريق 4 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

نزار محروس المدير الفني لمنتخب سوريا أعلن عن قائمة منتخب بلاده للقاء اليوم التي شهدت تواجد كل من"إبراهيم عالمة - طه موسى - خالد الحجي عثمان - عبد اللطيف نعسان - سعد أحمد - عمرو ميداني - ثائر كروما - يوسف محمد - مؤيد الخولي - عمرو جنيات - خالد كردغلي - محمد صهيوني - محمد العنز - كامل حميشة - إسراء حموية - أحمد الأشقر - أياز عثمان - محمد عثمان - محمد ريحانية - محمود المواس - فهد اليوسف - أوليفر قسكو - محمد المرمور - محمد الحلاق - عمر خريبين - عمر السومة - محمود البحر - علي بشماني"، وشهدت القائمة غياب كل من "محمد زاهر ميداني بسبب اعتزاله اللعب دوليا، وعبد الرحمن ويس وعبد الله جنيات للإصابة، وعلاء الدين دالي و مارديك مارديكيان بسبب امتناع ناديهما العربي الكويتي عن إرسالهما لظروف جائحة كورونا".

تشكيل سوريا المتوقع أمام العراق

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة

خط الدفاع: سعد أحمد وكامل حميشة ومحمود المواس ومحمد عثمان

خط الوسط: ثائر كروما وخالد كردغلي ومحمود المواس وإسراء حموية

خط الهجوم: عمر السومة " أوليفر قسكو " وعمر خريبين

معلومات مباراة سوريا والعراق.

ما هو موعد مباراة سوريا والعراق في تصفيات كأس العالم؟

07:00 مساءاً بتوقيت مصر, 08:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 06:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة سوريا والعراق؟

الرياضية السعودية 6 - SSC Sport 6.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة سوريا والعراق؟

تصفيات كأس العالم - آسيا.

من هو معلق مباراة سوريا والعراق؟

عيسى الحربين.