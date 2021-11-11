تراند اليوم : بث مباشر جورجيا والسويد .. بث مباشر مباراة جورجيا والسويد يلا شوت بث مباشر السويد وجورجيا مشاهدة مباراة جورجيا اليوم ضد السويد

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه السويد ضد جورجيا georgia vs sweden اليوم الخميس في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، من اجل الابتعاد بصدرا المجموعه عن المنافس المباشر المنتخب الاسباني سوف يحل اليوم المنتخب السويدي ضيفا ثقيلا علي منتخب جورجيا اليوم الموافق 11 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الجوله التاسعه ضمن مباريات دور المجموعات من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف تلعب مباراه السويد و جورجيا الليله علي ارضيه ملعب أدجارابيت أرينا معقل منتخب جورجيا والذي سوف يستقبل عليه نظيره منتخب السويد وذلك في اطار مواجهه الاياب بين المنتخيبن ، وسوف تبدا اليوم مواجهه السويد و جورجيا في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة السويد وجورجيا

منتخب السويد هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاياب من دور المجموعات لتصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخب السويد حاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الثانيه وذلك برصيد 15 نقطه جمعهم منتخب السويد بعد ان خاض 6 مباريات الي الان في المجموعه ومن خلال هذه المباريات تمكن المنتخب السويدي من تحقيق الانتصار في خمس مباريات وخسر المنتخب السويدي في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم ، وكانت اخر مباراه لعبها منتخب السويد في التصفيات قبل مواجهه اليوم كانت مع منتخب اليونان وانتهت المباراه بفوز المنتخب السويدي في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ.

بث مباشر مباراة جورجيا والسويد

وعلي الجانب الاخر منتخب جورجيا فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من منافسات دور المجموعات لتصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، منتخب جورجيا قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعه الثانيه من التصفيات وذلك برصيد اربع نقاط جمعهم منتخب جورجيا بعد ان خاض 7 مباريات الي الان في المجموعه ومن خلال هذه المباريات كان منتخب جورجيا قد حقق الانتصار في مباراه واحده وتعادل ايضا في مباراه واحده وخسر المنتخب قبل مواجهه اليوم في خمس مباريات ، منتخب جورجيا كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره في التصفيات وجاء هذا الانتصار علي حسب منتخب كرسوفو وانتهت المباراه بهدفين مقابل هدف.