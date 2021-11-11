تراند اليوم : سوريا العراق مباشر .. مباراة سوريا والعراق مباشر HD العراق سوريا بث مباشر مباراة سوريا والعراق مشاهدة مباراة سوريا بث مباشر العراق ضد سوريا

سوريا العراق مباشر مباراة سوريا والعراق مباشر HD العراق سوريا بث مباشر مباراة سوريا والعراق مشاهدة مباراة سوريا بث مباشر العراق ضد سوريا يحتضن استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر، مباراة هامة بين منتخبي العراق وسوريا، وذلك ضمن الجولة الخامسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022،وسيبدأ الهولندي ديك أدفوكات (74 عاما) المدير الفني للمنتخب العراقي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره السوري، في هذه المباراة الهامة التي ستقام مساء اليوم الخميس في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش.

ويشغل العراق المركز الخامس على سلم ترتيب المجموعة الأولى لتصفيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر شتاء عام 2022، برصيد ثلاث نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي، الذي سقط أمام مضيفه الكوري الجنوبي بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم.بينما يقبع منتخب سوريا في المركز السادس الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة يتيمة. ويتصدر منتخب إيران، الذي تغلب على ضيفه اللبناني بهدفين مقابل هدف واحد، ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق نقطتين أمام وصيفه منتخب كوريا الجنوبية

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه العراق ضد سوريا iraq vs syria في التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 اليوم الخميس ، من اجل تحقيق اول انتصار له في المجموعه من المقرر اليوم ان يستضيف منتخب العراق علي ارضيه ملعبه نظيره منتخب سوريا وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه ضمن منافسات دور المجموعات من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، ومن المقرر اليوم ان يستضيف منتخب العراق نظيره السوري علي ارضيه ملعب ثاني بن جاسم وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا اليوم الموافق 11 نوفمبر مباراه العراق و سوريا في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة العراق وسوريا

منتخب العراق هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، منتخب العراق قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الخامس في جدول ترتيب المجموعه الاولي وذلك برصيد ثلاث نقاط جمعهم المنتخب العراقي بعد ان خاض اربع مباريات الي الان في مشوراه في التصفيات ومن خلالهم كان المنتخب العراقي قد تعادل في ثلاث مباريات وخسر المنتخب العراقي في مباراه واحده ، المنتخب العراقي في مباراته الاخيره في التصفيات كان قد تعادل في هذه المباراه في الجوله الرابعه من التصفيات والتقي المنتخب العراقي في هذه الجوله مع منتخب الامارات وانتهت المباراه بهدفين لكل منتخب.

بطاقة موعد مباراة العراق وسوريا