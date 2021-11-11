تراند اليوم : بث مباشر عمان .. بث مباشر مباراة عمان والصين مشاهدة مباراة عمان والصين مباشر عبر قناة عمان الرياضية بث مباشر HD

بث مباشر عمان بث مباشر مباراة عمان والصين مشاهدة مباراة عمان والصين مباشر عبر قناة عمان الرياضية بث مباشر HD اختبار محفوف بالمخاطر Oman vs China في تصفيات المونديال، مشاهدة مباراة عمان والصين بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد نادي الشارقة في الجولة الخامسة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويبحث منتخب عمان عن مواصلة سلسلة انتصاراته بعدما فاز الجولة الماضية على فيتنام بثلاثية مقابل هدف، منتخب عمان قدم مباراة قوية للغاية على الجانبين الدفاعي والهجومي وخرج من اللقاء بثاني انتصار له لينعش آماله في المنافسة على التأهل للنهائيات، منتخب عمان عزيزي متابع يلا شوت توداي، بدأ التصفيات بالفوز على اليابان بهدف دون رد، ثم خسر من السعودية بهدف دون رد، قبل أن يخسر من أستراليا بثلاثية مقابل هدف، ثم فاز على فيتنام بثلاثية مقابل هدف، ويدرك المنتخب العماني أن الفوز في لقاء اليوم سيدفع الفريق خطوة للأمام للمنافسة على بطاقة الترشح للنهائيات أو على الأقل الترشح للقاء الملحق الأسيوي.

ويتواجد منتخب عمان قبل لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق 6 نقاط عن السعودية صاحبة الصدارة و3 نقاط عن أستراليا الوصيف، وحصد المنتخب العماني نقاطه من الفوز في مباراتين والهزيمة في مباراتين وأحرز 5 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

تشكيل عمان المتوقع أمام الصين

حراسة المرمى: فايز الرشيدي

خط الدفاع: خالد خليفة الهاجري - أرشد العلوي - علي سليمان البورسعيدي - جمعة الحبسي

خط الوسط:أحمد الخميسي - حارب جمال السعدي - صلاح اليحياني - عبدالله فواز بيت عبدالغفور.

خط الهجوم: زاهر سليمان الأغبري

موعد مباراة عمان والصين والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة عمان والصين في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، وستذاع مباراة عمان والصين عبر قنوات SSC Sport بجانب موقعنا .

وفي الجانب الأخر يخوض منتخب الصين لقاء اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل انعاش آماله وحظوظه في المنافسة على بطاقة الترشح للملحق الأسيوي، المنتخب الصيني قادم من هزيمة أمام السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء قدم فيه المنتخب الصيني أداءا طيبا ألا أن خبرة لاعبي الأخضر السعودي حسمت اللقاء في النهاية، ويدرك المنتخب الصيني أن لقاء اليوم بمثابة عنق الزجاجة ولا سيما وأنه في حالة تحقيق أي نتيجة سلبية سيتأزم موقفه أكثر وأكثر في جدول المجموعة ويفقد كل فرصه في التأهل للنهائيات، حيث أنه يتواجد في المركز الخامس برصيد 3 نقاط بعدما فاز في لقاء وخسر 3 مباريات وأحرز 5 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

تشكيل الصين المتوقع أمام عمان

حراسة المرمى: يان جونلينغ

خط الدفاع: شياوتينغ فينغ - لي أنغ- تياس برونينج - وانج شينتشاو

خط الوسط: لينبنج تشانج - جين جينغداو - وو زي - شي زهونغو

خط الهجوم: غاو لين - شيهاو وي

معلومات مباراة عمان والصين.

ما هو موعد مباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم؟

05:00 مساءاً بتوقيت مصر, 06:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 04:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة عمان والصين؟

الرياضية السعودية - SSC Sport.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة عمان والصين؟

تصفيات كأس العالم - آسيا.

من هو معلق مباراة عمان والصين؟

راشد الدوسري.