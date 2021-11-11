تراند اليوم : مباراة العراق وسوريا مباشر HD بث مباشر العراق وسوريا مشاهدة مباراة العراق وسوريا مباشر HD مباراة العراق وسوريا اليوم بث مباشر

العراق وسوريا مباشر بث مباشر العراق وسوريا مباراة العراق وسوريا مباشر مباراة العراق وسوريا مباراة العراق وسوريا اليوم بث مباشر العراق ضد سوريا يدخل منتخب العراق المباراة في المركز الخامس والقبل الأخير بترتيب المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط، حصدهم أسود الرافدين من 3 تعادلات، بينما تعرض لهزيمة واحدة كانت امام ايران في الجولة الثانية من التصفيات، وسيسعى الى تحقيق الفوز الاول من أجل العودة الى المنافسة على بطاقة التأهل الى مونديال قطر.

على الجانب الآخر يُعاني منتخب سوريا في التصفيات، حيث تعرض نسور قاسيون الى 3 هزائم، ولم يحصل الا على نقطة واحدة من التعادل امام الامارات 1-1 في الجولة الثانية، ويقبع الفريق في المركز السادس والأخيرة بترتيب المجموعة.

متى موعد مباراة العراق وسوريا؟

يحين موعد مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بقطر.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة العراق وسوريا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم البحريني “نواف عبدالله شكرالله”.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا؟

وينقل بث مباشر مباراة العراق وسوريا في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على القناة الرابعة العراقية بصوت المعلق الرياضي “محمد السعدي، بالأضافة الى قناة 6 SSC السعودية، ويذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.