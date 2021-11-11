تراند اليوم : بث مباشر العراق وسوريا HD مباشر العراق وسوريا يلا شوت مشاهدة مباراة العراق وسوريا مباشر HD بث مباشر مباراة العراق وسوريا

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه العراق ضد سوريا iraq vs syria في التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 اليوم الخميس ، من اجل تحقيق اول انتصار له في المجموعه من المقرر اليوم ان يستضيف منتخب العراق علي ارضيه ملعبه نظيره منتخب سوريا وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه ضمن منافسات دور المجموعات من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، ومن المقرر اليوم ان يستضيف منتخب العراق نظيره السوري علي ارضيه ملعب ثاني بن جاسم وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا اليوم الموافق 11 نوفمبر مباراه العراق و سوريا في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة العراق وسوريا

منتخب العراق هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، منتخب العراق قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الخامس في جدول ترتيب المجموعه الاولي وذلك برصيد ثلاث نقاط جمعهم المنتخب العراقي بعد ان خاض اربع مباريات الي الان في مشوراه في التصفيات ومن خلالهم كان المنتخب العراقي قد تعادل في ثلاث مباريات وخسر المنتخب العراقي في مباراه واحده ، المنتخب العراقي في مباراته الاخيره في التصفيات كان قد تعادل في هذه المباراه في الجوله الرابعه من التصفيات والتقي المنتخب العراقي في هذه الجوله مع منتخب الامارات وانتهت المباراه بهدفين لكل منتخب.

بطاقة موعد مباراة العراق وسوريا