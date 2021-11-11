تراند اليوم : قناة عمان الارضية .. مباراة عمان مباشر الآن مشاهدة مباراة عمان والصين بث مباشر قناة عمان مباشر مباراة عمان والصين HD

قناة عمان الارضية مباراة عمان مباشر الآن مشاهدة مباراة عمان والصين بث مباشر قناة عمان مباشر مباراة عمان والصين HD قناة عمان الارضية مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه عمان ضد الصين china vs oman اليوم الخميس في التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، من المقرر اليوم ان يلتقي المنتخب العماني في خامس مبارياته في المرحله النهائيه من التصفيات المؤهله لكاس العالم بنظيره منتخب الصين مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الخامس من منافسات المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف تقام اليوم مباراه عمان و الصين علي ارضيه ملعب نادي الشارقة وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين المنتخيبن في المجموعه ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 11 نوفمبر مباراه عمان و الصين في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة عمان والصين

منتخب عمان هو الضيف في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه من المرحله النهائيه لتصفيات قاره اسيا المؤهله لكاس العالم ، منتخب عمان حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعه الثانيه من التصفيات وذلك برصيد 6 نقاط جمعهم المنتخب العماني بعد ان لعب اربع مباريات الي الان في المرحله النهائيه من التصفيات ومن خلالهم تمكن المنتخب من تحقيق الانتصار في مبارتان وخسر ايضا في مبارتان ، منتخب عمان قبل مواجهه اليوم كان قد نجح في تحقيق الانتصار الثاني له في المجموعه وجاء هذا الانتصار علي حساب منتخب فيتنام وانتهت المباراه بفوز عمان بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف.

بث مباشر مباراة الصين وعمان

بينما علي الجانب الاخر منتخب الصين فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الاياب من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الصيني قبل لقاء عمان الليله كان قد خسر مباراته الجوله الرابعه في التصفيات والتقي المنتخب الصيني في هذه الجوله مع منتخب السعوديه وقد خسر منتخب الصين هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين ، المنتخب الصيني قبل مواجهه اليوم يحتل حاليا المركز الخامس في المجموعه الثانيه وذلك برصيد ثلاث نقاط جمعهم المنتخب المنتخب الصيني بعد ان خاض اربع مباريات الي الان في المجموعه ومن خلالهم حقق المنتخب الانتصار في مباراه واحده وخسر في ثلاث مباريات.