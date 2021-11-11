تراند اليوم : بث مباشر لبنان HD بث مباشرة مباراة لبنان وايران مشاهدة مباراة لبنان اليوم بث مباشر لبنان مقابل ایران مباشر مشاهدة مباراة لبنان اليوم مباشر

بث مباشر لبنان مشاهدة مباراة لبنان اليوم بث مباشر لبنان وايران مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة لبنان اليوم مباشراختبار صعب Lebanon vs Iran في تصفيات المونديال، مشاهدة مباراة لبنان وإيران بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد صيدا الدولي في الجولة الخامسة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في تمام 02:00 بتوقيت العاصمة القاهرة، يخوض منتخب لبنان اختبار صعب للغاية عندما يحل ضيفا على نظيره الإيراني، منتخب لبنان يخوض لقاء اليوم بمعنويات عالية للغاية بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على سوريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسيبحث منتخب لبنان في لقاء اليوم عن تأمين الدفاعات في المقام الأول لعدم استقبال الأهداف والاعتماد على الهجمات المرتدة للوصول لشباك المنتخب الإيراني والعودة إلى بيروت بنتيجة إيجابية تساهم في تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب المجموعة.

الجهاز الفني لمنتخب لبنان بقيادة إيفان هاشيك أعلن عن قائمة فريقه للقاء اليوم والجولة القادمة أمام الإمارات والتي شهدت تواجد 23 لاعبا وهم، "مصطفى مطر، علي ضاهر، علي السبع، قاسم الزين، عباس عاصي، جوان أومري، روبير ملكي، حسين زين، محمد زين العابدين طحان، حسن شعيتو (شبريكو)، حسين الدر، وليد شور، جورج ملكي، نادر مطر، ربيع عطايا، محمد حيدر، حسن سعد(سوني)، محمد علي الدهيني، محمد قدوح، هلال الحلوة، باسل جرادي، عمر شعبان (بوغيل)، هادي غندور"، علما بإن منتخب لبنان يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط حصدهم من الفوز في لقاء والتعادل في مباراتين ومني بالهزيمة في لقاء واحد، وأحرز الفريق 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف أيضا.

تشكيل لبنان التوقع أمام إيران

حراسة المرمى: مصطفى مطر

خط الدفاع: قاسم الزين وعباس عاصي وجوان العمري وحسن معتوق

خط الوسط: محمد حيدر وسوني سعد وأليكس روبير ملكي وجورج ملكي

خط الهجوم: نادر مطر وباسل جرادي.

موعد مباراة لبنان وإيران والقنوات الناقلة لها

تلتقون مع مواجهة لبنان وإيران في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة لبنان وإيران عبر موقعنا , وقنوات SSC Sport السعودية.

وفي الجانب الأخر يعيش المنتخب الإيراني حالة فنية جيدة بالمقارنة بالمنتخب اللبناني، منتخب إيران قدم مباراة قوية أمام كوريا الجنوبية في الجولة الماضية واستطاع أن يخرج بنتيجة التعادل التي جعلته يعتلي جدول ترتيب المجموعة، وسيبحث المنتخب الإيراني في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على القمة ولا سيما في ظل مطاردة كوريا الجنوبية صاحبة الوصافة في المجموعة، حيث يحتل المنتخب الإيراني صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط حصدهم الفريق من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء ولم يتعرض للهزيمة حتى الآن، وأحرز 6 أهداف وتلقت شباكه هدفا واحدا.

تشكيل إيران المتوقع أمام لبنان

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند

خط الدفاع: حسين كناني - وحيد أميري - شجاع خليل زادة - جعفر سليمان

خط الوسط: أحمد نورولاهي - ميلاد سارلاك

خط الوسط الهجومي: علي جولزادة - سامان قدوس - جاهانياخش

خط الهجوم: مهدي طارمي

معلومات مباراة لبنان وإيران.

ما هو موعد مباراة لبنان وإيران في تصفيات كأس العالم؟

02:00 مساءاً بتوقيت مصر, 03:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 01:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة لبنان وإيران؟

الرياضية السعودية - SSC Sport.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة لبنان وإيران؟

تصفيات كأس العالم - آسيا.

من هو معلق مباراة لبنان وإيران؟

خالد المديفر.