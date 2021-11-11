تراند اليوم : مقطع بيبي بوشهري كامل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع بيبي بوشهري كامل ، والذي أظهر بيبي بوشهري في أوضاع جنسية مخلة في الكويت ، ففي أولى مقاطع الفيديو الخاصة بالمذكور بيبي بوشهري ظهرت الاخيرة وهي تصور مقطع بيبي بوشهري كامل بوضع مخل بالحياء.

وتصدر " مقطع بيبي بوشهري كامل " المخل التريند في الكويت، ومواقع التواصل الإجتماعي في الكويت منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

وانتشرت اخبار صادمة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية مفادها القبض على مشهورة كويتية معروفة باسم "بيبي بوشهري" بعد تداول فيديو مخــ ل للآداب لها.