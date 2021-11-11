تراند اليوم : مباشر الامارات .. بث مباشر مباراة الامارات مشاهدة مباراة الامارات مباشر رابط مباراة منتخب الامارات اليوم مباشر

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تشكيل منتخب الإمارات ضد كوريا الجنوبية

وأعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات عن تشكيل "الأبيض" للمباراة المرتقبة، حيث جاء كالتالي

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: محمد برغش - وليد عباس - محمد العطاء - بندر الأحبابي

خط الوسط: علي سالمين - عبدالله رمضان - طحنون الزعابي

خط الهجوم: إسماعيل مطر - كايو كانيدو - علي مبخوت

بث مباشر لمباراة الإمارات وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم