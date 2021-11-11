تراند اليوم : بث مباشر لبنان .. بث مباشر مباراة لبنان اليوم ضد ايران مشاهدة مباراة لبنان وايران بث مباشر لبنان وايران يلا شوت

بث مباشر لبنان بث مباشر مباراة لبنان اليوم ضد ايران مشاهدة مباراة لبنان وايران بث مباشر لبنان وايران يلا شوت مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه لبنان ضد ايران lebanon vs iran اليوم الخميس في التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف منتخب لبنان علي ارضه نظيره منتخب ايران مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه ضمن منافسات المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف تلعب مباراه لبنان و ايران الليله علي ارضيه ملعبه صيدا معقل المنتخب البناني والذي سوف يستقبل عليه نظيره ايران وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين المنتخيبن في المجموعه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 11 نوفمبر مباراه لبنان و ايران في تمام الساعه الثانيه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة لبنان وايران

منتخب لبنان هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الاياب من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب البناني قبل مباراته مع ايران كان المنتخب قد خاض اربع مباريات الي الان في المجموعه الاولي وحاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراه وتعادل في مبارتان وخسر المنتخب في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم ، منتخب لبنان كان قد حقق الانتصار في اخر مباراه لعبها في التصفيات وجاء هذا الانتصار علي حساب منتخب سوريا في الجوله الرابعه وانتهت المباراه بفوز لبنان بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين.

بث مباشر مباراة ايران ولبنان

وعلي الجانب الاخر منتخب ايران فهو الضيف في لقاء اليوم وذلك ضمن مواجهات الجوله الخامسه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب الايراني قبل مواجهه اليوم حاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الاولي وذلك برصيد 10 نقطه جمعهم المنتخب الايراني بعد ان خاض هو الاخر اربع مباريات في المجموعه الي الان ومن خلالهم تمكن المنتخب من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراه ، واخر مباراه لعبها منتخب ايران قبل مواجهه اليوم كانت مع منتخب كوريا الجنوبيه في الجوله الرابعه وقد تعادل المنتخب الايراني في هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل هدف.

بطاقة موعد مباراة لبنان وايران