تراند اليوم : مشاهدة مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم الخميس البث المباشر لمباراة كوريا الجنوبية والامارات HD

مشاهدة مباراة الإمارات و كوريا الجنوبية بث مباشر مباراة الإمارات ضد كوريا الجنوبية يلا شوت الامارات وكوريا الجنوبية بث مباشر البث المباشر لمباراة كوريا الجنوبية والامارات الإمارات و كوريا الجنوبية بث مباشر يدخل منتخب الإمارات اختبارا صعبا عندما يلتقي نظيره الكوري الجنوبي عصر يوم الخميس، في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.وصعّب "الأبيض" المهمة على نفسه في الجولات الماضية، بعدما تعادل في ٣ مباريات وخسر واحدة، خلال أول 4 جولات من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم عن المجموعة الأولى.

بدأت مباراة الامارات وكوريا الجنوبية على استاد كوم بانك بالعاصمة الكورية سوول، في الجولة الخامسة من التصفيات، في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ظهرا بتوقيت أبوظبي.ويحتل منتخب الإمارات المركز الرابع برصيد 3 نقاط في المجموعة الأولي التي تتصدها إيران بـ10 نقاط، ثم كوريا الجنوبية بـ8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية والإمارات في تصفيات كأس العالم

ستبث مباراة كوريا الجنوبية والأبيض الإماراتي على قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1، داخل الإمارات.

وكانت "الأبيض" تعادل على أرضه في الجولة الأولى مع لبنان سلبيا، ثم تعادل مع سوريا خارج ملعبه 1-1، قبل الخسارة وسط جماهيره من إيران 0-2، ثم التعادل مع العراق 2-2.

بث مباشر مباراة الامارات اليوم HD مباراة الامارات وكوريا الجنوبية اليوم بث مباشر الامارات وكوريا الجنوبية يلا شوت مشاهدة مباراة الامارات اليوم ضد كوريا HD مباراة الامارات وكوريا الجنوبية مشاهدة مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد سيؤول كأس العالم في الجولة الخامسة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت العاصمة القاهرة، ويعاني المنتخب الإماراتي قبل لقاء اليوم من تذبذب النتائج والأداء خلال الجولات الماضية، ولم يعرف المنتخب الإماراتي الانتصار في أي لقاء سابق، حيث بدأ التصفيات بالتعادل مع لبنان بدون أهداف، ثم تعادل مع سوريا بهدف لمثله، وبعدها خسر من إيران بهدف دون رد، وفي الجولة الماضية تعادل مع العراق بهدفين لمثلهم، وسيبحث المنتخب الإماراتي في لقاء اليوم عن أول فوز له في التصفيات من أجل تعزيزي فرصه في التأهل للنهائيات ولا سيما وأن المنتخب الإماراتي يدرك تماما أن أي تعثر في لقاء اليوم قد يأزم موقفه في جدول تريتب المجموعة.

الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة فان مارفيك تسلح بقائمة تضم 28 لاعبا استعدادا لمواجهتين الجولتين الخامسة السادسة أمام كوريا الجنوبية ولبنان، وشهدت قائمة الإمارات تواجد كل من، "علي خصيف، عادل الحوسني، محمد الشامسي، خالد عيسى، بندر الأحبابي، عبد العزيز هيكل، محمد العطاس، سالم سلطان، وليد عباس، أحمد راشد، مهند العنزي، محمد برغش، الحسن صالح، علي سالمين، ماجد راشد، يحيى نادر، عبد الله رمضان، وعبد الله حمد، محمد عباس، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، محمد جمعة عيد، حارب عبد الله، كايو كانيدو، خليل الحمادي، علي مبخوت، سبيستيان تيجالي"ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الهولندي بالتشكيلة التي خاض بها مواجهة العراق السابقة ولا سيما بعد الأداء الذي ظهر به المنتخب الإماراتي وخاصة على الجانب الهجومي، علما بإن المنتخب الإماراتي يتواجد في المركز الرابع برصيد 3 نقاط حصدهم من التعادل في ثلاث مباريات ولم يحقق أي انتصار وخسر في لقاء واحد وأحرز ثلاث أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

تشكيل الإمارات المتوقع أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: بندر الأحبابي، محمد العطاس، وليد عباس، عبدالعزيز هيكل

خط الوسط: علي سالمين، الحسن صالح، فابيو دي ليما، عبدالله رمضان، كايو كانيدو

خط الهجوم: علي مبخوت

موعد مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية عبر بي إن سبورت وموقعنا.

وفي الجانب الأخر يخوض منتخب كوريا الجنوبية لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الانتصار من أجل اعتلاء الصدارة وانتظار نتيجة مواجهة المنتخب الإيراني، المنتخب الكوري فشل في اللقاء الماضي بعبور عقبة إيران وتعادل بهدف لمثله ليفقد نقطتين في مشواره بالتصفيات، وسيتسلح المنتخب الكوري في لقاء اليوم بعاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث واعتلاء قمة ترتيب المجموعة ولو بشكل مؤقت لحين انتهاء منافسات الجولة.

ويتواجد المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي لقاء وأحرز 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل كوريا الجنوبية المتوقع أمام الإمارات

حراسة المرمى: كيم سيونغ غيو

خط الدفاع: لي يونغ - منجاي كيم - كيم يونغ غون - شول هونغ

خط الوسط: جونغ وو يونج - آن بيوم هوانج

خط الوسط الهجوم: مون هوان كيم - هيونغ مين سون- هوانغ هي تشان

خط الهجوم: كي سونغ يوينغ

معلومات مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية.

ما هو موعد مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم؟

01:00 مساءاً بتوقيت مصر, 02:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 12:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وكوريا الجنوبية؟

الرياضية السعودية - SSC Sport.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية؟

تصفيات كأس العالم - آسيا.

من هو معلق مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية؟

عبد الله الغامدي.