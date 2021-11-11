الاكثر متابعة اليوم - إبنة هيفا وهبي تقلد صوتها؟ – فيديو

نشرت زينب فياض إبنة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي فيديو جديدًا مع إبنتها التي كانت تزور طبيب الأسنان.

وثقت زينب اللحظات، وقال البعض إنها تقلد صوت أمها كثيرًا، ولو لم يشاهدوا الفيديو لإعتقدوها هيفا بسبب الشبه الكبير بصوتهما.

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زينب كانت قالت في لقائها الأول ضمن برنامج “ET بالعربي” إنها لا تريد التحدث عن هيفا ولا ذكرها، بل شكرت ولدها وعمّتها التي ربتها ولم تتخلَ عنها، وبأنها لم تنحرم من حنان الأم.

كما ظهرت في فيديو تغني للنجم الإماراتي حسين_الجسمي “البنط العريض” التي حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة في شهر واحد.

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