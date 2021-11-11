تراند اليوم : مباراه السعوديه واستراليا بث مباشر HD بث مباشر السعودية واستراليا قناة ssc7 سبورت بث مباشر مشاهدة بث مباشر مباراه السعوديه HD

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بعد فترة من عدم الاستقرار في منتصف 200s ، يبدو أن المملكة العربية السعودية عادت لتكون واحدة من الفرق التي فازت في آسيا ، حاليًا 4-0 مثالية في الجولة الثالثة من التصفيات. نفذ Herve Renard طريقة 4-2-3-1 ، مما مكنهم من تغطية الكثير من المساحة دفاعيًا بينما سمح أيضًا للاعبي خط الوسط المهاجمين بتقديم خدمة جيدة لمهاجمهم الوحيد المرتفع. حتى الآن ، كان 2021 حدثًا لا يُنسى للسعوديين ، الذين لم يتنازلوا في مبارياتهم الخمس الأولى هذا العام وفازوا في جميع المباريات التسع التي خاضوها في عام 2021.

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يلعب الفريق بأكمله كرة القدم مع الأندية في المملكة العربية السعودية ، لذلك هناك تناغم فوري ومعرفة عندما ينتقلون إلى أرض الملعب لبلدهم ، وقد ظهر هذا النوع من التفاهم عندما رأيناهم يلعبون في هذه التصفيات. لقد استقبلوا الهدف الأول في مباراة مرة واحدة فقط هذا العام ، في مباراتهم الأولى في هذه الجولة ضد فيتنام ، لكنهم عادوا إلى الحياة في النصف الثاني من تلك المواجهة ، وسجلوا ثلاث مرات ، ولم يتأخروا في أي مباراة منذ ذلك الحين. هذا فريق عديم الخبرة نسبيًا اختاره رينارد لفترة التأهل القادمة ، مع اختيار 17 لاعباً ممن لم يحصلوا على رقم مزدوج من حيث المباريات الدولية ، لكن يبدو أن قدرتهم على الظهور بجانب اللاعبين الذين يرونهم بانتظام على مستوى النادي قد سمحت بذلك. عليهم للتخفيف من هذا الموقف الضاغط بطريقة مريحة.