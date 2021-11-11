تراند اليوم : مباراة الامارات اليوم  .. بث مباشر الامارات وكوريا الجنوبية بث مباشر الامارات ضد كوريا الجنوبية مشاهدة مباراة الامارات اليوم وكوريا الجنوبية بث مباشر

مباراة الامارات بث مباشر الامارات وكوريا الجنوبية بث مباشر الامارات ضد كوريا الجنوبية مشاهدة مباراة الامارات وكوريا الجنوبية بث مباشر، مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الامارات ضد كوريا الجنوبيه south korea vs uae اليوم الخميس في التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، من المقرر اليوم ان يحل المنتخب الاماراتي من اجل تحقيق اول انتصار له في المرحله النهايئه من التصفيات ضيفا ثقيلا علي المنتخب الكوري الجنوبي اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف تلعب اليوم مباراه الامارات و كوريا الجنوبيه علي ارضيه ملعب غويانغ معقل المنتخب الكوري والذي سوف يستقبل عليه اليوم المواجهه مع نظيره الاماراتي وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين المنتخيبن ، وسوف تبدا اليوم الموافق 11 نوفمبر مباراه الامارات و كوريا الجنوبيه في تمام الساعه الواحده مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثانيه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة الامارات وكوريا الجنوبية

المنتخب الاماراتي هو الضيف في لقاء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه من منافسات المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الاماراتي الي الان في المجموعه لم يحقق الانتصار في اي مباراه ولكن المنتخب الاماراتي تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراه واحده من خلال الاربع مباريات الذي لعبهم الي الان في المجموعه وحاليا هو صاحب المركز الرابعه في المجموعه الاولي وذلك برصيد ثلاث نقاط ، المنتخب الاماراتي كان قد تعادل في مباراته الاخيره في المجموعه والتي كانت مع منتخب العراق في الجوله الرابعه وانتهت المباراه بتعادل الاجابي بنتيجه هدفين مقابل هدفين.

بث مباشر مباراة كوريا الجنوبية والامارات

علي الجانب الاخر منتخب كوريا الجنوبيه فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مواجهات الجوله الخاسمه من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهه لكاس العالم ، المنتخب الكوري حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الاولي وذلك برصيد 8 نقطه جمعهم المنتخب الكوري بعدما خاض الي الان اربع مباريات في المجموعه ومن خلالهم حقق المنتخب الانتصار في مبارتان وتعادل ايضا في مبارتان ، المنتخب الكوري الجنوبي في مباراته الاخيره في المجموعه كان قد تعادل وتعادل المنتخب في هذه المباراه مع منتخب ايران وانتهت المباراه بتعادل الاجابي بنتيجه هدف مقابل هدف.

بطاقة موعد مباراة الامارات وكوريا الجنوبية