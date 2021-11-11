تراند اليوم : بث مباشر السعودية واستراليا HD بث مباشر مباراة السعودية واستراليا مشاهدة السعودية استراليا بث مباشر تويتر السعودية واستراليا HD

مباراة السعودية واستراليا مباشر مباراة السعودية واستراليا مباشر السعودية واستراليا السعودية واستراليا رابط مباراة السعودية واستراليا أستراليا ضد السعودية بث مباشر السعودية واستراليا بث مباشر مباراة السعودية واستراليا مباراة السعودية واستراليا مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه السعوديه ضد استراليا australia vs saudi arabia اليوم الخميس في التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، في مباراه مهم للمنتخب السعودي في مشوراه في نحو التاهل لكاس العالم سوف يشد الرحال وينزل بكل قوته ضيفا ثقيلا علي المنتخب الاسترالي ثاني المجموعه مساء اليوم الموافق 11 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف تلعب المواجهه الليله علي ارضيه ملعب كوم بانك وذلك في مواجهه قويه يريد من خلاله المنتخيبن تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تبدا اليوم المواجهه مباراه السعوديه و استراليا في تمام الساعه الحاديه عشر وخمسه صباحا بتوقيت القاهره والساعه الثانيه عشر وخمسه بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة السعودية وأستراليا

المنتخب السعودي يدخل لقاء الليله وهو الضيف وذلك ضمن مواجهات الجوله الخامسه من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، الاخصر السعودي بعد ان خاض اربع مباريات الي الان في مشوراه في التاهل لكاس العالم نجح في تحقيق الانتصار في الاربع مباريات الذي لعبهم وحاليا هو متصدر المجموعه الثانيه وذلك برصيد 12 نقطه ، المنتخب السعودي كان قد حقق الانتصار الاربع له في المجموعه علي حساب منتخب الصين في الجوله الرابعه من التصفيات وانتهت المباراه بفوز الاخصر السعودي بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين.

بث مباشر مباراة أستراليا والسعودية

فيما منتخب استراليا فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن منافسات الجوله الرابعه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الاسترالي قبل مواجهه الاخصر السعودي فهو حاليا في المجموعه الثانيه وذبك برصيد 9 نقطه جمعهم المنتخب بعد ان خاض اربع مباريات هو الاخر في المجموعه ومن خلالهم حقق المنتخب الانتصار في ثلاث مباريات وخسر المنتخب في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم ، واخر مباراه لعبها منتخب استراليا في المجموعه كانت مع منتخب اليابان في الجوله الرابعه وقد خسر المنتخب الاسترالي هذه المباراه بهدفين مقابل هدف.

تشكيل السعودية المتوقع أمام أستراليا

حراسة المرمى: محمد العويس خط الدفاع: عبدالإله المالكي ومحمد كنو. خط الوسط: سلمان الفرج، وسامي النجعي وفهد المولد خط الهجوم: صالح الشهري

بطاقة موعد مباراة السعودية وأستراليا