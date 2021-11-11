تراند اليوم : مباشر السعودية واستراليا .. رابط مباراة السعودية واستراليا مباشر بث مباشر السعوديه واستراليا مشاهدة مباراة السعودية واستراليا مباشر HD

مباشر السعودية واستراليا رابط مباراة السعودية واستراليا مباشر بث مباشر السعوديه واستراليا مشاهدة مباراة السعودية واستراليا مباشر يحل المنتخب السعودي ضيفًا على منتخب أستراليا في ستاد ويسترن سيدني، وذلك في الجولة الخامسة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

منتخب السعودية هو الوحيد الذي لم يخسر في جولاته الأربع الأولى في مجموعته، حيث فاز على فيتنام وعمان واليابان والصين على التوالي، أما أستراليا فقد خسرت مباراة واحدة على يد الساموراي.

بذلك يحتل المنتخب السعودي صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، ويليه منتخب أستراليا بتسع نقام، ثم عمان واليابان بست نقاطٍ لكلٍ منهما، وتأتي بعدهما الصين بثلاث نقاط وتتذيل فيتنام المجموعة.

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وقد خصصت المجموعة الجديدة القناة السابعة SSC7 لنقل مباراة السعودية وأستراليا.

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 على شاهد، كذلك يمكن متابعتها عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أستراليا - السعودية الخميس 11 نوفمبر 2021،

12:10 السعودية، 11:10 مصر SSC ويسترن سيدني

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..

القمر عرب سات التردد 11747 / 12418 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3

هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية استدعى للقاء اليوم ولقاء فيتنام القادم قائمة تضم 28 لاعبا تحسبا لحدوث أي اصابات خلال الفترة الحالية، وضمت قائمة اللاعبين كل من، زيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي ونواف العقيدي ومتعب الحربي وعبد الله مادو وعبد الإله العمري وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وزياد الصحفي وسلطان الغنام ومحمد البريك وياسر الشهراني وناصر الدوسري وسالم الدوسري وعلي الحسن وعبد الإله المالكي ومحمد كنو وسامي النجعي وسلمان الفرج ومحمد الكويكبي وعبد الرحمن غريب وأيمن يحيى وعلي الأسمري وعبدالرحمن العبود وفهد المولد وفراس البريكان وصالح الشهري وفضل رينارد السفر إلى أستراليا قبل اللقاء بـ5 أيام من أجل أن يتعود اللاعبين على الأجواء والطقس استعدادا للقاء الهام، ومن المتوقع أن يخوض المنتخب السعودي مباراة اليوم بالقوة الضاربة من أجل العودة إلى مكة المكرمة بتيجة إيجابية تعزز مشوار الفريق في طريقه نحو النهائيات.

ويعتلي المنتخب السعودي قمة تريتب المجموعة برصيد 12 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 4 مباريات ولم يتعادل أو يخسر أي لقاء، وأحرز 8 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

تشكيل السعودية المتوقع أمام أستراليا

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: متعب الحربي وعبد الله مادو وعبد الإله العمري وعلي البليهي

خط الوسط: ياسر الشهراني وسالم الدوسري ومحمد كنو وسلمان الفرج

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب وفهد المولد

موعد مباراة السعودية وأستراليا والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم على الهواء مباشرة مباراة السعودية وأستراليا في تمام الساعة 11:10بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة 12:10بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 10:10 بتوقيت غرينيتش، وستذاع مباراة السعودية وأستراليا عبر SSC7 HD بتعليق فهد العيتبي بجانب موقعنا .

وفي الجانب الأخر يتسلح منتخب أستراليا في لقاء اليوم بعاملي الأرض والمجمهور من أجل إسقاط المنتخب السعودي والقفز لقمة ترتيب المجموعة بفارق المواجهات المباشرة، المنتخب الأسترالي بشكل عام يقدم مباريات قوية خلال مشواره في التصفيات، ألا أنه تعثر في اللقاء الماضي أمام اليابان وخسر بهدفين مقابل هدف خارج قواعده، ويسعى الكونغر إلى استعادة النتائج الإيجابية من جديد والخروج من اللقاء بالنقاط الثلاث من أجل اعتلاء الصدارة.

عزيزي متابع يلا شوت توداي الكونغر الأسترالي يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط بعدما فاز في ثلاث مباريات وخسر في لقاء، وأحرز 8 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

تشكيل أستراليا المتوقع أمام السعودية

حراسة المرمى: ماثيو رايانخ

خط الدفاع: فران كاراتشيتش - ترينت ساينسبري - هاري سوتار - عزيز بيهيش

خط الوسط: جاكسون إيرفين - أجدين هروستيك - آرون موي

خط الوسط الهجومي: توم روجيك

خط الهجوم: مارتن بويل - آدم تيغيرت

معلومات مباراة السعودية وأستراليا.

ما هو موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم؟

11:10 صباحاً بتوقيت مصر, 12:10 مساءاً بتوقيت السعودية, 10:10 صباحاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا؟

الرياضية السعودية 7 - SSC Sport 7.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة السعودية وأستراليا؟

تصفيات كأس العالم - آسيا.

من هو معلق مباراة السعودية وأستراليا؟

فهد العتيبي.