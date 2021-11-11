تراند اليوم : بث مباشر مباراة السعودية .. بث مباشر مباراة السعودية واستراليا يلا شوت بث مباشر مباراه السعودية واستراليا مشاهدة السعودية واستراليا مباشر تويتر

بث مباشر السعودية مباراة السعودية واستراليا بث مباشر يلا شوت بث مباشر مباراه السعودية واستراليا مشاهدة السعودية واستراليا مباشر تويتر ويلتقي منتخب السعودية بنظيرة منتخب أستراليا Saudi Arabia vs Australia مساء اليوم الخميس الموافق 11 من نوفمبر في تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 حيث يلتقي المنتخبين على ملعب واسترن سيدني في اطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات.

مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا

يستقبل ملعب واسترن سيدني اللقاء الذى يجمع بين منتخب أستراليا مع نظيرة المنتخب السعودي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدور المجموعات في التصفيات الآسيوية ونتابع اللقاء عبر موقعنا كورة اون.

تنطلق المباراة في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت مصر بما يوافق الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت في السعودية.

يتواجد المنتخبين في المجموعة الثانية التى تضم منتخب عمان ومنتخب أستراليا ومنتخب اليابان ومنتخب السعودية ومنتخب فيتنام ومنتخب الصين.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم

تنقل مباراة منتخب السعودية اليوم على شاشة قناة SSC7 SD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي ويمكنكم متابعة مباريات التصفيات الآسيوية من خلال موقع كورة اون حيث يوفر رابط مباشر koraon لعشاق الساحرة المستديرة عبر الانترنت.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت في مصر

توقيت الثانية عشر ظهرا بتوقيت في السعودية

الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت في الاردن

الساعة الواحدة مساء بتوقيت في الامارات