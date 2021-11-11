تراند اليوم : مباراة السعودية واستراليا مباشر HD مباراة السعوديه اليوم بث مباشر السعودية واستراليا يلا شوت نقل مباراة السعودية واستراليا بث مباشر HD

تابعوا آخر تطورات وأحداث مباراة السعودية وأستراليا بث مباشر ضمن منافسات المجموعة الثانية من الجولة الثالثة لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يدخل منتخب السعودية مباراة استراليا 28 لاعباً،والتقى المنتخب السعودي تاريخيًا أمام منافسه الأسترالي في 8 مناسبات حقق الأخير 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد لـ "الأخضر"، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بين المنتخبين.

وتمكن لاعبو المنتخب الأسترالي من تسجيل 18 هدفًا في شباك المنتخب السعودي الذي سجل 10 أهداف فقط خلال 8 مباريات تاريخية جمعت البلدين قبل مواجهة، الخميس، التي سيحتضنها ملعب "كومبانك" في سيدني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي هذا الشأن يتحدث الإعلامي السعودي عاطف الأحمدي لـ"سكاي نيوز عربية" معلقًا: "المنتخب السعودي لم يحقق سوى فوزًا وحيدًا أمام أستراليا، ولكن أرى أن تلك النتائج ستكون دافع معنوي كبير لهم من أجل كسر العقدة التاريخية".

وتابع: "المنتخب الأسترالي ليس بقوة النسخ الأخيرة له في التصفيات الآسيوية هناك هبوط في المستوى واضح بسبب تأثير جائحة كورونا وظهر هذا الأمر واضحا خلال خسارتهم أمام اليابان".

وعن نتائج المنتخب السعودي في المجموعة الثانية يعلق الأحمدي: "المنتخب السعودي يقدم واحدة من أفضل مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، نحن نتحدث عن 4 مواجهات حقق خلالهم الفريق العلامة الكاملة".

ويكمل الإعلامي السعودي حديثه عن المواجهة المرتقبة أمام أستراليا: "أعتقد أن مباراة أستراليا من أصعب المواجهات للمنتخب السعودي، وستكون نقطة تحول في طريق المنتخب للوصول إلى كأس العالم. المنتخب الأسترالي هو المنافس المباشر للمنتخب السعودي لذا فإن تحقيق نتيجة إيجابية أمامه في سيدني ستبعد المنتخب بعيدا في صراع المنافسة وتجعل عملية الوصول إلى المونديال بيد الخُضر".

ويسترسل: "المنتخب الأسترالي منتخب قوي، هناك دوافع كبيرة للفريق لتحقيق الفوز منها الحضور الجماهيري، وأيضا البنيان الجسدي للاعبيه، ولكن رينارد مدرب قوي يدرك كيف يدير المباريات بشكل تكتيكي جيد ولديه بدائل جيدة".

هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية استدعى للقاء اليوم ولقاء فيتنام القادم قائمة تضم 28 لاعبا تحسبا لحدوث أي اصابات خلال الفترة الحالية، وضمت قائمة اللاعبين كل من، زيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي ونواف العقيدي ومتعب الحربي وعبد الله مادو وعبد الإله العمري وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وزياد الصحفي وسلطان الغنام ومحمد البريك وياسر الشهراني وناصر الدوسري وسالم الدوسري وعلي الحسن وعبد الإله المالكي ومحمد كنو وسامي النجعي وسلمان الفرج ومحمد الكويكبي وعبد الرحمن غريب وأيمن يحيى وعلي الأسمري وعبدالرحمن العبود وفهد المولد وفراس البريكان وصالح الشهري وفضل رينارد السفر إلى أستراليا قبل اللقاء بـ5 أيام من أجل أن يتعود اللاعبين على الأجواء والطقس استعدادا للقاء الهام، ومن المتوقع أن يخوض المنتخب السعودي مباراة اليوم بالقوة الضاربة من أجل العودة إلى مكة المكرمة بتيجة إيجابية تعزز مشوار الفريق في طريقه نحو النهائيات.

ويعتلي المنتخب السعودي قمة تريتب المجموعة برصيد 12 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 4 مباريات ولم يتعادل أو يخسر أي لقاء، وأحرز 8 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

تشكيل السعودية المتوقع أمام أستراليا

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: متعب الحربي وعبد الله مادو وعبد الإله العمري وعلي البليهي

خط الوسط: ياسر الشهراني وسالم الدوسري ومحمد كنو وسلمان الفرج

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب وفهد المولد

موعد مباراة السعودية وأستراليا والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم على الهواء مباشرة مباراة السعودية وأستراليا في تمام الساعة 11:10بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة 12:10بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 10:10 بتوقيت غرينيتش، وستذاع مباراة السعودية وأستراليا عبر SSC7 HD بتعليق فهد العيتبي بجانب موقعنا .

وفي الجانب الأخر يتسلح منتخب أستراليا في لقاء اليوم بعاملي الأرض والمجمهور من أجل إسقاط المنتخب السعودي والقفز لقمة ترتيب المجموعة بفارق المواجهات المباشرة، المنتخب الأسترالي بشكل عام يقدم مباريات قوية خلال مشواره في التصفيات، ألا أنه تعثر في اللقاء الماضي أمام اليابان وخسر بهدفين مقابل هدف خارج قواعده، ويسعى الكونغر إلى استعادة النتائج الإيجابية من جديد والخروج من اللقاء بالنقاط الثلاث من أجل اعتلاء الصدارة.

عزيزي متابع يلا شوت توداي الكونغر الأسترالي يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط بعدما فاز في ثلاث مباريات وخسر في لقاء، وأحرز 8 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

تشكيل أستراليا المتوقع أمام السعودية

حراسة المرمى: ماثيو رايانخ

خط الدفاع: فران كاراتشيتش - ترينت ساينسبري - هاري سوتار - عزيز بيهيش

خط الوسط: جاكسون إيرفين - أجدين هروستيك - آرون موي

خط الوسط الهجومي: توم روجيك

خط الهجوم: مارتن بويل - آدم تيغيرت

معلومات مباراة السعودية وأستراليا.

ما هو موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم؟

11:10 صباحاً بتوقيت مصر, 12:10 مساءاً بتوقيت السعودية, 10:10 صباحاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا؟

الرياضية السعودية 7 - SSC Sport 7.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة السعودية وأستراليا؟

تصفيات كأس العالم - آسيا.

من هو معلق مباراة السعودية وأستراليا؟

فهد العتيبي.