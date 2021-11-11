تراند اليوم : كيف تتجنبي تشققات الشفاه في فصل الشتاء ؟

تعمل كثير من السيدات على إخفاء تشققات الشفاه من خلال تكثيف لون "الروج"، لكن تلك الطريقة لا تجدي نفعاً في كثير من الأحيان، بل تظهر الشفاه بمظهر أكثر سوءاً.

لذا نقدم لك سيدتي الحل لتفادي ذلك، كل ما عليكِ هو اتباع تلك الخطوات البسيطة التي نصح بها خبراج التجميل بموقع "fashion style mag"، وستعود إليكِ ابتسامتكِ المشرقة من جديد.

التقشير

قومي بتقشير شفتيكِ مرة واحدة في الأسبوع بفركها بلطف بحركات دائرية، وتجنبي تماماً قضم الشفاه، فهي عادة غير صحية.

الترطيب

رطبي شفاهكِ بالبلسم أو المرطب قبل النوم، للحصول على شفاه ناعمة وجذابة.

واقي الشمس

تعد الشفاه من الأجزاء الحساسة بالوجه، والأكثر عرضة لأضرار أشعة الشمس، لذا استخدامي الكريم الواقي من الشمس على شفاهكِ بكميات قليلة.