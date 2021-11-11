تراند اليوم : عجة الكوسا مع جبنة البارمزان

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المكونات
٢٥٠ غ من الكوسا المبشورة المصفّاة من السوائل قدر الإمكان
٣٠ غ من جبنة البارمزان المبشورة
بيضتان
ملعقة طعام من الثوم المعمر (chives) المفروم
ملعقة طعام من الدقيق الذاتي التخمير
ملح وفلفل حسب الذوق
ملعقة طعام من القشدة الرائبة للتقديم
ملعقة صغيرة من الثوم المعمر المفروم للتزيين
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
طريقة التحضير
- تُخلط جميع المكونات، باستثناء القشدة الرائبة ومقدار الملعقة الصغيرة من الثوم المعمر وزيت الزيتون، في وعاء متوسط الحجم حتى تُصبح مُتجانسة.
- يُسخّن الزيت في مقلاة متوسطة الحجم توضع على النار. ما إن يسخن الزيت حتى نبدأ بسكب كميات صغيرة من الخليط متقاربة الحجم، ونعمد من ثم الى تسطيحها قليلاً بواسطة شوكة. تُقلّب قطع العجة على الجانبين وتُقلى حوالى دقيقتين حتى تكتسب لوناً ذهبياً.
- تُقدم العجة
- ساخنة مع القليل من القشدة الرائبة ورشة من الثوم المعمر.
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هنيئًا لكم!