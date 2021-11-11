تراند اليوم : دراسة: نزلات البرد لدى الأطفال تزيد مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

اكتشف بحث طبى جديد أن التهابات نزلات البرد مرتبطة بشكل مؤقت بزيادة مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية لدى الأطفال المعرضين للخطر.

فقد وجد الباحثون فى مستشفى الأطفال UCSF فى "سان فرانسيسكو" ازدياد خطر السكتات الدماغية خلال فترة استمرت ثلاثة أيام بين زيارة الطفل للطبيب وعلامات العدوى بنزلات البرد؛ حيث تشير النتائج المتوصل إليها إلى أن العدوى كان لها تأثير قوى قصير الأجل على خطر السكتات الدماغية.

وشدد الباحثون على أن منع العدوى بنزلات البرد والأنفلونزا يعد خط الدفاع الأول للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فضلا عن ضرورة التأكد من حصول هؤلاء الأطفال على جرعات تحصينية ضد الفيروس والالتهابات مثل فيروس الأنفلونزا.

كما لاحظت الدراسة التى نشرت فى العدد الحالى من مجلة "علم الأعصاب" على الإنترنت- أن الأطفال الذين تعرضوا لنزلات برد وأنفلونزا كانوا أكثر عرضة بمعدل 12 ضعفا للإصابة بالسكتات الدماغية فى الثلاثة أيام الأولى من العدوى.