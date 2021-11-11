تراند اليوم : "النظام الغذائي السيىء والبدانة" وراء زيادة الإصابة بحصى الكلى

الخليج 365 /

قال أحد كبار جراحي المسالك البولية في انجلترا إن مزيجا من عدم ممارسة الرياضة، وارتفاع ضغط الدم والبدانة وتراجع مستويات السوائل في الجسد يساهم بشكل كبير في ارتفاع كبير في حالات حصى الكلى.

وقال "باسكار سوماني" إن عمليات إزالة الحصى بالكلى ارتفعت في انجلترا بنسبة 20% خلال السنوات السبع الماضية لتصل إلى أكثر من 90 ألف حالة، مشيرا إلى الوجبات الغذائية الفقيرة وأنماط الحياة وراء هذا ارتفاع، مع زيادة استهلاك الكثير من البروتين الحيواني والملح والسكر وخلق "بيئة مثالية" لتشكيل الحصل في الكلى.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" عن جراح المسالك البولية والاستشاري في مستشفى ساوث هامبتون العام في هامبشاير، إن حالات مرضى الحصوات في الكلى زادت هناك بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح سوماني: "نعرف أن النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن يكون سببا رئيسيا لتكوين الحصوات، مع وجود ارتفاع في عدد الحالات التي تدخل المستشفى سنويا وأعداد متزايدة من البالغين الذين يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة".

وتحدث هذه الحالات التي تصيب ما بين 10% إلى 20% من الذكور ونحو 5% من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 عاما، عندما تتراكم بلورات الملح لتصبح ما تشبه الأحجار.

ورغم أن الجسم يحاول إخراج هذه الحصى عبر الجهاز البولي، إلا أنها يمكن أن تدخل في أنبوب الكلى وتسبب ألما شديدا ومستمرا، والتي لا يمكن علاجها في حالات كثيرة إلا عن طريق الجراحة.