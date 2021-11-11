تراند اليوم : فتاه باكستانية ممنوعة من الذهاب الى المدرسة او الخروج في ايطاليا بسبب جمالها

روما / مشرق نيوز

منعت عائلة باكستانية ابنتهم التي تدعى جميلة من الذهاب للمدرسة لآنها جميلة ومثيرة وفاتنة الجمال حيث أنها تبلغ (19 عاماً)، حيث تقع االمدرسة في بريشيا شمال ايطاليا.

ويقول والد الطالبة جميلة أنه خائف من أن جمالها يتسبب في أن يغرم بها شاب إيطالي وأن يقيم معها علاقة لذلك فقد قرر الأب أن تسافر العائلة إلى باكستان رغبة منه أن يزوجها من شاب باكستاني.

ولكن نجحت المفاوضات مع الأهل التي تدخل فيها القنصل الباكستاني ونقابات عمالية والشرطة في اقناع الأب لإعادتها إلى مدرستها، وكانت جميلة ترتدي ملابس بيضاء وغطت وجهها أمام عدسات المصورين.