الارشيف / منوعات

تراند اليوم : فتاه باكستانية ممنوعة من الذهاب الى المدرسة او الخروج في ايطاليا بسبب جمالها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

روما / مشرق نيوز

 منعت عائلة باكستانية ابنتهم التي تدعى جميلة من الذهاب للمدرسة لآنها جميلة ومثيرة وفاتنة الجمال حيث أنها تبلغ (19 عاماً)، حيث تقع االمدرسة في بريشيا شمال ايطاليا.

ويقول والد الطالبة جميلة أنه خائف من أن جمالها يتسبب في أن يغرم بها شاب إيطالي وأن يقيم معها علاقة لذلك فقد قرر الأب أن تسافر العائلة إلى باكستان رغبة منه أن يزوجها من شاب باكستاني.

ولكن نجحت المفاوضات مع الأهل التي تدخل فيها القنصل الباكستاني ونقابات عمالية والشرطة في اقناع الأب لإعادتها إلى مدرستها، وكانت جميلة ترتدي ملابس بيضاء وغطت وجهها أمام عدسات المصورين.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا