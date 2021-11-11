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تراند اليوم : كيف تحصلي على شعر صحي و لامع ؟

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يعد الاهتمام بصحة الشعر من الأمور التي تنشغل بها كل فتاة، واليوم نقدم لكِ حلا سريعا وغير مكلف للحصول على شعر صحي ولامع.
قومي بمزج 1/2 كوب من الخل مع الماء لغسل الشعر، ثم اغسليه واستمتعي بفوائد الخل الرائعة التي تتلخص في التالي:
1-الخل يعيد البريق لشعرك ويزيل تراكم المنتجات البديلة للشعر فهو يعمل على تنظف الشعر.
2- يعمل على فك التشابك ويجعل شعرك كالحرير. 
3- يعمل على تنظيف فروة الرأس مما يساعد على تعزيز صحة شعرك.
4- يعمل على تنظيف فروة الرأس من القشرة العالقة بها.
5- الخل يعمل على تنظيف الفرشاة وقتل البكتيريا الموجودة بها.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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