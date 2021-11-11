تراند اليوم : كيف تحصلي على شعر صحي و لامع ؟

يعد الاهتمام بصحة الشعر من الأمور التي تنشغل بها كل فتاة، واليوم نقدم لكِ حلا سريعا وغير مكلف للحصول على شعر صحي ولامع.

قومي بمزج 1/2 كوب من الخل مع الماء لغسل الشعر، ثم اغسليه واستمتعي بفوائد الخل الرائعة التي تتلخص في التالي:

1-الخل يعيد البريق لشعرك ويزيل تراكم المنتجات البديلة للشعر فهو يعمل على تنظف الشعر.

2- يعمل على فك التشابك ويجعل شعرك كالحرير.

3- يعمل على تنظيف فروة الرأس مما يساعد على تعزيز صحة شعرك.

4- يعمل على تنظيف فروة الرأس من القشرة العالقة بها.

5- الخل يعمل على تنظيف الفرشاة وقتل البكتيريا الموجودة بها.