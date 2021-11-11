تراند اليوم : كيف تحصلي على شعر صحي و لامع ؟

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يعد الاهتمام بصحة الشعر من الأمور التي تنشغل بها كل فتاة، واليوم نقدم لكِ حلا سريعا وغير مكلف للحصول على شعر صحي ولامع.
قومي بمزج 1/2 كوب من الخل مع الماء لغسل الشعر، ثم اغسليه واستمتعي بفوائد الخل الرائعة التي تتلخص في التالي:
1-الخل يعيد البريق لشعرك ويزيل تراكم المنتجات البديلة للشعر فهو يعمل على تنظف الشعر.
2- يعمل على فك التشابك ويجعل شعرك كالحرير.
3- يعمل على تنظيف فروة الرأس مما يساعد على تعزيز صحة شعرك.
4- يعمل على تنظيف فروة الرأس من القشرة العالقة بها.
5- الخل يعمل على تنظيف الفرشاة وقتل البكتيريا الموجودة بها.