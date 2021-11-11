تراند اليوم : طريقة عمل ستيك اللحم المشوي برذاذ الطبخ من لورباك

١. تتبل قطع ستيك اللحم بالملح والفلفل وترش بكمية وفيرة من رذاذ الطبخ من لورباك.

٢. توضع مقلاة على النار، ترش بقليل من رذاذ الطبخ من لورباك، وتوضع فيها قطع الستيك.

٣. تطهى قطع الستيك لمدة 4 دقائق من الجانب الأول ثم تقلب إلى الجانب الثاني وتطهى 4 دقائق أخرى حتى تنضج.

٤. يرفع الستيك المشوي إلى طبق ويقدم ساخناً إلى جانب البطاطس المقلية المقرمشة والخضار الطازجة.