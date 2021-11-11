تراند اليوم : مباحث تموين الجيزة تضبط 105 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بأكتوبر

الخليج 365 /

نجحت مباحث التموين بمحافظة الجيزة، فى ضبط 105 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، لدى منشآت غير مرخصة بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المنشآت وإحالتهم للنيابة العامة. وأكد الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة، خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الأحد مع العميد مصطفى البكرى مدير إدارة مباحث التموين، لاستعراض جهود مكافحة جرائم التموين، على أهمية مواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب، والذين يرغبون فى تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة غير عابئين بصحة المواطن وتعريض حياته للخطر. من جانبه قال مدير مباحث التموين، إن التحريات أثبتت وجود منشآت تدار بدون ترخيص وتقوم بتصنيع العصائر مختلفة الأنواع من خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع، ومجهولة المصدر وإضافة مكسبات الطعم والألوان الصناعية المحظور استخدامها لخطورتها على الصحة العامة، بالإضافة إلى ضبط مصنع بالعمرانية يقوم بتجميع زيوت الطعام السابق استخدامها وإضافة مزيبات كيميائية وتعبئتها فى عبوات بدون بيانات وغش وخداع المستهلكين. وأضاف مدير مباحث التموين، أن الإدارة نجحت فى ضبط الكمية قبل طرحها بالأسواق وشملت 55 جركن معبأ وبدون بيانات ومجهول المصدر، ومداهمة المصنع الأخر، وتم ضبط 300 برميل عصير جوافة و75 برميل صلصة طماطم و77 برميل مكسبات طعم، وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

