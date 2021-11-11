تراند اليوم : طريقة عمل مكرونة باللحم والطماطم والبشاميل

١. تجهز صينية فرن متوسطة ويفرش قاعها بشرائح البصل والطماطم.

٢. تسلق المكرونة فى مياه كافية حتى تنضج وتصفى.

٣. نجهز البشاميل عن طريق اضافة الدقيق الى الحليب مباشرة ومزجه جيداً. ثم نضعهما في إناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى تصبح كالكريما. ثم تضاف البيضة مع التقليب، ثم نضيف الملح والبهارات ونرفع الصلصة عن النار.

٤. نقوم بتجهيز حشوة اللحم: نضيف البصل والثوم المفرومين الى اللحم المفروم مباشرة. يوضعوا في قدر على نار متوسطة حتى يتغير لون اللحم ثم يضاف عصير الطماطم على اللحم حتى تمام النضج. ينكهوا بالملح والبهارات ومعلقة الصلصة.

٥. تقسم صلصة البشاميل الى نصفين، النصف الاول يمزج مع المكرونة.

٦. توضع نصف كمية المكرونة الممزوجة بالبشاميل في قاع الصينية، على شرائح البصل والطماطم. توضع عليها حشوة اللحم وتغطى بما تبقى من المكرونة.

٧. يغطى وجه الصينية بالكمية المتبقية من البشاميل. ثم نخفق البيضة مع معلقة الكاتشب ونوزعها على الوجه وتدخل الفرن على درجة حرارة 200.