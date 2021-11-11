تراند اليوم : الأسلحة التي تستخدمها المرأة لإغراء الرجل

قال باحث فرنسي إن المرأة لديها أسلحة كثيرة تستخدمها من أجل إغراء الرجل منها الشعر الأصفر، الحذاء ذو الكعب العالي، والروائح العطرية المختلفة.

وتوصل الباحث مؤخراً إلى "الشعر المفكوك"، والذي تطلقه المرأة على كتفيها بطريقة عشوائية، مشيراً إلى أن هذه الطريقة ثبت أنها تجذب الرجل الذي يريد أن يرى وجه هذه المرأة وشكلها.

وتوصل الباحث إلى هذه النتيجة بعد أن أجرى اختباره على عشرة رجال وعشرة سيدات من اللاتي ظهرن أمام الرجال بصور مختلفة، إما أن ترفع شعرها على شكل "شينيون"، أو على شكل "ذيل حصان"، أو الشعر المرسل، أو الشعر القصير، فأتضح أن الشعر الغجرى هو علامة الشباب والصحة والخصوبة لدى صاحبته.