تراند اليوم : محافظ الشرقية: إقالة مدير إدارة صحية ومجازاة أطباء وممرضات

الخليج 365 /

قرر محافظ الشرقية الدكتور رضا عبدالسلام إقالة مدير الإدارة الصحية بمركز الحسينية، ومجازاة جميع الأطباء وهيئة التمريض بوحدة صحة الأسرة بقرية بحر البقر التابعة للمركز بخصم 3 أيام من رواتبهم وإحالتهم للشئون القانونية للتحقيق معهم, وذلك لتقصيرهم وإهمالهم في عملهم.

كان المحافظ قام بجولة مفاجئة للإدارة والوحدة الصحية, فاكتشف تغيب مدير الإدارة, وعدم تواجد أي طبيب أو ممرضة بالوحدة, وانتظار الأهالي دون تقديم أي خدمة طبية لهم, فكلف رؤساء المراكز والمدن بالمرور يوميا على الوحدات الصحية والمحلية, للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين, ومتابعة سير وانتظام العمل.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور شريف مكين بإعداد خريطة متكاملة للوحدات الصحية, وإعادة توزيع الأطباء عليها, لسد العجز في كافة التخصصات وتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين البسطاء المترددين عليها.

والتقى المحافظ بعدد من أهالي قرية بحر البقر للتعرف على المشكلات التي يعانون منها ووضع الحلول العاجلة لها, حيث وافق على تواجد سيارة إسعاف داخل الوحدة الصحية بشكل دائم للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما قرر عقد اجتماع عاجل بحضور مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وإدارة تنمية القرية ورئيس مركز الحسينية لمناقشة أسباب تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية.

وتفقد المحافظ مدرسة بحر البقر الثانوية للاطمئنان على سير العملية التعليمية, وقرر مجازاة 5 مدرسين بخصم 3 أيام من رواتبهم و إحالتهم للشئون القانونية للتحقيق معهم, لتركهم العمل قبل المواعيد الرسمية.. مشددا على مديري المدارس بتفعيل نسبة 85 % حضور للطلاب, حتى يسمح لهم بدخول امتحان الفصل الأول.