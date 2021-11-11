منوعات

تراند اليوم : طريقة عمل مكرونة بالجمبري والصوص الأبيض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

 قومي بسلق المكرونه و ضعيها في المصفاه لا تتركي المكرونه في السلق مدة طويله لتكمل سواها مع الصوص.

إغسلي الجمبري جيداً بالليمون و الخل و من الأفضل تنظيف الظهر و فتحة بالسكين وإزالة أي زوائد.

تبلي الجمبري بالثوم و الملح.

سخني طاسه على نار متوسطه و ضعي بها الجمبري و أهم شئ أن يحتفظ الجمبري بالمياه و لا يفقدها  أثناء الطهيلأن ذلك يجعل الجمبري ينكمش و يصبح جاف و قلبي معه الفلف الألوان المقطع لمربعات صغيره فهو يعطي نكهه رائعة و لون جميل للطبق.لتتأكدي من أن الجمبري أكمل سواه ستجدي لونه تغير من الأبيض إلى الوردي.

في طاسه عميقه أخرى لتحضير الصوص ضعي ملعقتين من الزيت النباتي و عليها ملعقتين من الدقيق و تأكدي أن الدقيق ذائب تماماً في الزيت ثم أضيفي اللبن و الكريمة و قلبيه ليصبح سميك  ثم  أضيفي الجمبري و المكرونه و قلبي المكونات معاً لمدة دقيقه.

أضيفي الجبن المبشور فوق المكرونه ليسيح مع حرارة الصوص و يعطي نكهه رائعه.

تقدم ساخنه لأنها لو تركت لتبرد سيتجمد الصوص.

يمكنك إضافة المشروم للجمبري سيعطي نكهه رائعة و قيمة غذائية أكبر  و أيضاً إضافة الشبت على وجه الطبق سيعطيه مذاق مميز.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا