تراند اليوم : طريقة عمل مكرونة بالجمبري والصوص الأبيض

قومي بسلق المكرونه و ضعيها في المصفاه لا تتركي المكرونه في السلق مدة طويله لتكمل سواها مع الصوص.

إغسلي الجمبري جيداً بالليمون و الخل و من الأفضل تنظيف الظهر و فتحة بالسكين وإزالة أي زوائد.

تبلي الجمبري بالثوم و الملح.

سخني طاسه على نار متوسطه و ضعي بها الجمبري و أهم شئ أن يحتفظ الجمبري بالمياه و لا يفقدها أثناء الطهيلأن ذلك يجعل الجمبري ينكمش و يصبح جاف و قلبي معه الفلف الألوان المقطع لمربعات صغيره فهو يعطي نكهه رائعة و لون جميل للطبق.لتتأكدي من أن الجمبري أكمل سواه ستجدي لونه تغير من الأبيض إلى الوردي.

في طاسه عميقه أخرى لتحضير الصوص ضعي ملعقتين من الزيت النباتي و عليها ملعقتين من الدقيق و تأكدي أن الدقيق ذائب تماماً في الزيت ثم أضيفي اللبن و الكريمة و قلبيه ليصبح سميك ثم أضيفي الجمبري و المكرونه و قلبي المكونات معاً لمدة دقيقه.

أضيفي الجبن المبشور فوق المكرونه ليسيح مع حرارة الصوص و يعطي نكهه رائعه.

تقدم ساخنه لأنها لو تركت لتبرد سيتجمد الصوص.

يمكنك إضافة المشروم للجمبري سيعطي نكهه رائعة و قيمة غذائية أكبر و أيضاً إضافة الشبت على وجه الطبق سيعطيه مذاق مميز.