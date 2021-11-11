تراند اليوم : دراسة: الآلام المزمنة تجعل النساء أكثر ارتباطا بالعقاقير المخدرة من الرجال

الخليج 365 /

كشف دراسة أجراها فريق من الباحثين الكنديين فى جامعة "ماك – ماستر دى هاميلتون" على 503 أشخاص فى 13 مركزا طبيا يستخدمون المسكنات المخدرة من الأفيون أو المخدرات الأخرى، تبين أن 37.7% من الرجال و51.6% من النساء أنهم يعالجون بالعقاقير المخدرة من الأفيون، ويرجع ذلك إلى أن المرأة معرضة أكثر من الرجل للآلام المزمنة. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة المرضى الذين يعالجون بعقاقير الأفيون فى الولايات المتحدة المريكية ارتفعت بمقدار 30% خلال الخمسين عاما الماضية.. أما فى فرنسا فأشار الدكتور "إيف – ايدك" طبيب الأمراض النفسية فى مستشفى "لابيتيه – سالبتريار" إلى أن هناك خمسة عقاقير مخدرة من الأفيون، وهى "المورفين – وفينتانيل – أوكسيكودون – ترامادون – كوداين" تستخدم فى علاج الآلام المزمنة غير المصاحبة لأمراض السرطان، كما أن الطبيب يأخذ حذره عند كتابة هذه العقاقير للمريض، حيث إنه يحدد الفترة العلاجية حتى فى حالة عدم فاعليته . كما أن هذه العقاقير لا تستخدم فى حالات الصداع النصفى والأورام الليفية . وأفادت الدكتورة "إليزابيث – كولين" المسئولة عن وحدة الآلام فى مستشفى "لابيتيه" أن كل مريض يعانى من الآلام المزمنة والمبرحة عليه أن يجمع بين هذه العقاقير والعلاج النفسى حتى يتم تحديد أسباب هذه الآلام المزمنة.