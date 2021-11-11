تراند اليوم : تعرفي على الفوائد المدهشة لشاي الأولونج

تعتمد العديد من السيدات على مختلف انواع الاعشاب للاستفادة منها والحفاظ على وزنها ورشاقتها، ومن ضمنها شاي الأولونج وهو نوع من أنواع الشاي الأسود الصينيّ المفيد صحيّاً، فضلاً عن فوائده في الحفاظ على الرشاقة شرط الالتزام بشرب كوب منه يومياً.

يساعد في تسريع عملية الأيض وبالتالي حرق كميات كبيرة من السعرات الحراريّة.

يحتوي على مادّة البوليفينول التي تمنع الانزيمات التي بدورها تزيد من نسبة الدهون.

يعادل نسبة السكّر في الدمّ شرط أن يشرب من دون أيّ إضافات للتحلية.

يساعد في تسهيل عملية الهضم، ويمنع ارتداد الاحماض في المعدة.

يكبح الشعور بالجوع لساعات بعد شربه ما يساعد في خسارة الوزن أيضاً.