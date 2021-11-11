تراند اليوم : الشابة "أميرة يوسف" تُشارك فى مسابقة ملكة جمال الموضة للأطفال العرب هذا الموسم

القاهرة - الخليج 365

وقع الاختيار على الاعلامية الشابة اميرة يوسف للمشاركة في مهرجان ملكة جمال الموضة للأطفال العرب لعام 2021 مدير تحرير الاهرام المسائي و مدير المهرجان "علي الجمال".

ومن المقرر اقامة الحفل الختامي في شهر 12 الجاري الذي يتم فيه الإعلان عن الحاصلة علي اللقب من المتسابقين وسط حضور نخبه من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامه، ويُفترض أن تقوم "اميرة يوسف الفترة القادمة بالتحضير لعدد من الأعمال خلال الفترة القادمة٠ والقيام بتصويرهم بعد الانتهاء من المهرجان، وكانت اميرة يوسف شاركت في مسلسلات كلا من خيط حرير، وظل راجل مع الفنان ياسر جلال.

جدير بالذكر أن الإعلامية الشابة اميرة يوسف، أكدت في حوارها مع الصحفي خالد حمادة احمد في "مجلة وموقع اسرار الجمال العربي"، أنها قررت خوض التجربة والمشاركة في مسابقة ملكة جمال العرب.

وأشارت أميرة يوسف، إلى أن الجمال ليس المعيار الوحيد للفوز بلقب ملكة الجمال، بل كان التركيز بشكل أكبر على السلوكيات.







