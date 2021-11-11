تراند اليوم : موعد نزول pubg new state

موعد نزول pubg new state تعتبر الألعاب الإلكترونية هي الألعاب الرائجة في وقتنا الحاضر التي إعتبرها الكثيرون بانها من أجمل الألعاب التي تلعب على شبكة الإنترنت وتلعب مع مجموعة من الأشخاص بمختلف أنحاء العالم، حيث ان لعبة ببجي من الألعاب الرسمية والأصلية التي تم الإعلان عنها في وإطلاقها في عام 2022 ميلادي، وتم إعتبار لعبة ببجي الصلية على أنها من ألعاب الموبايل القتالية التي حظيت على شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم لكونها معتمدة وتتميز بالجرافيك والسلاسة الفائقة التي تحاكي الحروب وعمليات الإنخراط في ساحات المعركة مع مئات اللاعبين الآخرين، وأعلنت لعبة ببجي عن تحديث جديد في هذه اللعبة لعام2022ميلادي أصبح الموضوع الأول الذي يبحث عنه مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي في الوطن العربي كاملا.

وتشير التوقعات إلى أن لعبة PUBG: New State، قد تكون متاحة للاعبين في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

مميزات التحديث الجديد في لعبة ببجي 2022

أضافت شركة ببجي الكثير من المميزات لتحديث ببجي الجديد في الموسم التاسع عشر والذي يعتبر من أفضل المواسم التي تحتوي على الإثارة والتميز في الإضافات الجديدة على هذه اللعبة القتالية والحربية، كما أن مميزات التحديث الجديد في لعبة ببجي لعام2022تميزت بكونها الأفضل من حيث الإضافات للمواسم الفائتة وسمات رائعة كست محبة عشاق هذه اللعبة بشكل مدهش، وسنتناول في مضمون هذه الفقرة الحديث عن مميزات التحديث الجديد في لعبة ببجي2022ميلادي بالكامل، وهي كالأتي:

خاصية الإختفاء الجديدة لدى الأصدقاء التي تتيح إخفاء ظهور أنك نشط داخل اللعبة.

تغير أماكن شكل الإنجازات في الإعدادات داخل لعبة ببجي موبايل.

إمكانية إضافة الرفيق جودزيلا والرفيق كينج كونج في اللعبة.

إضافة صوت الفنان المصري المشهور محمد هنيدي داخل اللعبة.

إضافة العديد من المودات الجديدة ومنها مود جودزيلا ومود كينج كونج.

تحميل تحديث ببجي الجديد2022apk

قامت شركة ببجي في الموسم 19 بإتاحة الكثير من المميزات عبر التحديث الجديد المعلن من قبل شركة ببجي عبر الموقع الرسمي لها عبر شبكة الإنترنت، حيث أن الكثير من عشاق لعبة ببجي موبايل يريدون تحميل تحديث ببجي الجديد لعام2022ميلادي بصيغة apk، وتميزت لعبة ببجي موبايل بكونها من الألعاب الأكثر تداولاً في العالم أجمع وتضم ملايين اللاعبين في مختلف أنحاء العالم لكونها تحاكي عمليات القتال في هذه اللعبة التي تحتوي على الإثارة، وسنتيح لكم رابط تحميل تحديث ببجي الجديد2022apk بشكل مباشر في هذه الفقرة، وهي كالاتي:

يمكنكم الدخول إلى الرابط المباشر الخاص بتحميل تحديث ببجي الجديد2022apk من هنا .

ولا ننسى أن لعبة ببجي موبايل من الألعاب المتميزة التي أصبحت من أشهر الألعاب في العالم أجمع بعد التداول الكبير الذي وجد على هذه اللعبة القتالية التي تضم الكثير من الإثارة فيها، وتناولنا الحديث في مضمون هذه المقالة عن تحميل تحديث ببجي الجديد2022apk والمميزات التي جاءت بها شركة ببحي لعام2022ميلادي من خلال الموسم التاسع عشر في اللعبة.