تراند اليوم : دراسة : المنشطات تقي من الخرف

وكالات - الخليج 365

توصلت دراسة علمية حديثة صادرة من جامعة سانت جورج في لندن الى أن المنشطات الجنسية المحتوية على مركبات “سيلدينافيل” و”تادالايل” قد تساعد فى منع ظهور الخرف والزهايمر.

وأوضح الباحثون في مؤتمر جمعية الزهايمر البريطانية، أن مادتي “سيلدينافيل” و”تادالايل” المستخدمين لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال تم اختبارها على 24 شخصاً من المتطوعين البريطانيين لمعرفة ما إذا كان العلاج يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ أم لا.

ووجد الباحثون أن العلاج يمكن أن يستخدم للمساعدة على منع أو إبطاء ظهور الخرف الوعائي، عن طريق ضخ الدم إلى الدماغ، الذي يؤثر على 150 شخصا في المملكة المتحدة البريطانية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح مؤلف الدراسة أتيكوس هانسورث، إن الخرف الوعائي هو الشكل الثاني الأكثر شيوعا للخرف بعد مرض الزهايمر، وينتج عن الإصابة بمرض في الأوعية الدموية وضعف تدفق الدم إلى الدماغ.مما يسبب ضعف الذاكرة والتحدث ومشاكل التركيز.

وتوصلت دراسة علمية حديثة إلى أن التغيرات في الشخصية خلال فترة انقطاع الطمث أو أزمة منتصف العمر يمكن أن تكون علامة الإنذار المبكر للإصابة بالخرف.

وأوضح الباحثون أن علامات تقلبات المزاج تشمل ” الاكتئاب، والقلق، واللامبالاة، والاندفاع، والإثارة، والأمور الغير لائقة اجتماعياً”، وفي حال استمرارها لمدة ستة أشهر أو أكثر، فإن هذا ينذر بظهور الخرف.

وكان جوناثان رورر، المتخصص في علاج الخرف في جامعة لندن، توصل إلى أن تغيير السلوك هو العلم الأحمر الخاص بالخرف الجبهي الصدغي، الذى يصيب حوالى 16 ألف شخص في بريطانيا.