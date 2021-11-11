تراند اليوم : "الكعب العالي" يسبب السرطان لدى السيدات

لندن- الخليج 365

كشفت مدربة بريطانية هيلين سويل أن "ارتداء الكعب العالي له تأثير خطير على القدرة على التفكير والتنفس، فضلا عن القدرة على تحقيق تواجد فعلي للشخص.

وتشير الدراسات –بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية- إلى أنه بينما يقوي ارتداء الكعب العالي عضلات الكاحل، إلا أنه على المدى البعيد يضعف نفس العضلات مما يؤدي إلى إصابتها بجروح.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن ارتداء الكعب العالي يمكن أن يؤدي إلى مشكلات من بينها الأصبع المطرقة "أي أن تصبح أصابع القدم على شكل مطرقة" وآلام العضلات وهشاشة العظام. فيما تربط دراسات أخرى بين ارتداء الأحذية المدببة والإصابة بالسرطان وفقا للدكتور ديفيد أجوس أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا الجنوبية.

ونصح اجوس في كتابه بعنوان الدليل "القصير نحو حياة طويلة" –والذي يحدد الخطوات البسيطة التي يتعين على الناس اتباعها للتقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان والأمراض طويلة الأجل- بتجنب ارتداء الكعب العالي وقضاء معظم الوقت بارتداء الأحذية المريحة.

وأوضح أن ارتداء الأحذية غير المريحة يوميا لا يتسبب في الإصابة بآلام وتدمير العظام فحسب، وإنما يطلق على نحو نشط مستويات منخفضة من الالتهاب وترتبط أنواع محددة من الالتهاب بأكثر الأمراض خطورة والأكثر إثارة للقلق كأمراض القلب والزهايمر وأمراض المناعة الذاتية والسكري ويمكن أن تؤدي لزيادة خطر الإصابة بالسرطان وفقا لدكتور أجوس.