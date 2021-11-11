تراند اليوم : شاب أمريكي يعيش مع تمساح "عاشق للبيتزا"

واشنطن - الخليج 365

يسعى المواطن دافيد فان بورين للحصول على موافقة مسؤولي الحياة البرية في ولاية فلوريدا الأمريكية، للسماح له بالاحتفاظ بتمساح يعيش معه منذ 47 عاما.

وقال بورين، رجل إطفاء متقاعد، بحسب "سكاي نيوز" إنه حصل على "جويندولين" منذ أن كان طفلا، مضيفا أنه مستعد للقيام بأي شيء من أجل الحفاظ على التمساح في منزله.

وكشف دافيد فان بورين أن التمساح، الذي يعشق البيتزا والبسكوت ورقائق الشيبسي، لا يشكل خطرا على الأشخاص، بيد أن سلطات فلوريدا تريد التأكد من الأمر قبل الحسم في مسألة بقائه من عدمها.

من جهتهم، يقول مسؤولو فلوريدا إن التمساح سيكون بأفضل حال لو بقي مع فان بورين، مشيرين إلى أنه سيكون من الضروري على رجل الإطفاء المتقاعد أن يجري مجموعة من التغييرات على منزله لتوفير مساحة أكبر لـ "جويندولين".