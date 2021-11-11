تراند اليوم : 10 نصائح لمنزل آمن من الجراثيم

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وكالات - الخليج 365
هناك العديد من الطرق للوقاية من امراض كثيرة في منزلك , للحفاظ على منزل صحّي خال من البكتيريا، يفيد اتباع النصائح الآتية:
1- تُوزّع النباتات الخضر في غرف المنزل، لا سيّما غرفة المعيشة حيث يقضي أفراد الأسرة معظم أوقاتهم.
2- تُفتح النوافذ يومياً في جميع غرف المنزل، خصوصاً في غرف النوم، وذلك للاستفادة من أشعة الشمس والسماح بدخول الهواء الطبيعي إليها.
3- تُختار البطانيات من القطن غير المعالج، حتى لا تتسبّب بحساسية لمستخدميها.
4- تُوضع الأجهزة الكهربائية بعيداً عن أماكن الجلوس، تلافياً لمشكلات صحية عدّة وأخطرها الإصابة بالسرطانات المختلفة والتأثير على الذاكرة.
5- يُستخدم مكيّف الهواء في الصيف، لتجديد الهواء باستمرار وتقليل كمية الرطوبة داخل المنزل.
6- تُنتقى منتجات التنظيف الخالية من المركبات العضوية المتطايرة، فضلاً عن ضرورة تنظيف المماسح والدلاء، مع تطهيرها وتجفيفها عند كلّ استخدام.
7- يُنظّف الـ"موكيت" بصفة دورية بواسطة المكنسة الكهربائية، أو بفوطة منداة، مضاف إليها الخل، وذلك لنزع البكتيريا والحشرات المتراكمة داخل أليافه.
8- يُحافظ على نظافة الحمّامات، مع تجفيفها جيداً منعاً من الرطوبة وتشكّل الفطريات في داخلها.
9- تُمسح أماكن إعداد الطعام بالمطهرات، قبل وبعد كل استخدام.
10- تُغيّر أكياس القمامة يومياً، حتى لو لم تمتلئ.