تراند اليوم : 10 نصائح لمنزل آمن من الجراثيم

وكالات - الخليج 365

هناك العديد من الطرق للوقاية من امراض كثيرة في منزلك , للحفاظ على منزل صحّي خال من البكتيريا، يفيد اتباع النصائح الآتية:

1- تُوزّع النباتات الخضر في غرف المنزل، لا سيّما غرفة المعيشة حيث يقضي أفراد الأسرة معظم أوقاتهم.



2- تُفتح النوافذ يومياً في جميع غرف المنزل، خصوصاً في غرف النوم، وذلك للاستفادة من أشعة الشمس والسماح بدخول الهواء الطبيعي إليها.



3- تُختار البطانيات من القطن غير المعالج، حتى لا تتسبّب بحساسية لمستخدميها.



4- تُوضع الأجهزة الكهربائية بعيداً عن أماكن الجلوس، تلافياً لمشكلات صحية عدّة وأخطرها الإصابة بالسرطانات المختلفة والتأثير على الذاكرة.



5- يُستخدم مكيّف الهواء في الصيف، لتجديد الهواء باستمرار وتقليل كمية الرطوبة داخل المنزل.



6- تُنتقى منتجات التنظيف الخالية من المركبات العضوية المتطايرة، فضلاً عن ضرورة تنظيف المماسح والدلاء، مع تطهيرها وتجفيفها عند كلّ استخدام.



7- يُنظّف الـ"موكيت" بصفة دورية بواسطة المكنسة الكهربائية، أو بفوطة منداة، مضاف إليها الخل، وذلك لنزع البكتيريا والحشرات المتراكمة داخل أليافه.



8- يُحافظ على نظافة الحمّامات، مع تجفيفها جيداً منعاً من الرطوبة وتشكّل الفطريات في داخلها.



9- تُمسح أماكن إعداد الطعام بالمطهرات، قبل وبعد كل استخدام.



10- تُغيّر أكياس القمامة يومياً، حتى لو لم تمتلئ.