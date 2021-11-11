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تراند اليوم : 10 نصائح لمنزل آمن من الجراثيم

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وكالات - الخليج 365

هناك العديد من الطرق للوقاية من امراض كثيرة في منزلك , للحفاظ على منزل صحّي خال من البكتيريا، يفيد اتباع النصائح الآتية:

1- تُوزّع النباتات الخضر في غرف المنزل، لا سيّما غرفة المعيشة حيث يقضي أفراد الأسرة معظم أوقاتهم.


2- تُفتح النوافذ يومياً في جميع غرف المنزل، خصوصاً في غرف النوم، وذلك للاستفادة من أشعة الشمس والسماح بدخول الهواء الطبيعي إليها.


3- تُختار البطانيات من القطن غير المعالج، حتى لا تتسبّب بحساسية لمستخدميها.


4- تُوضع الأجهزة الكهربائية بعيداً عن أماكن الجلوس، تلافياً لمشكلات صحية عدّة وأخطرها الإصابة بالسرطانات المختلفة والتأثير على الذاكرة.


5- يُستخدم مكيّف الهواء في الصيف، لتجديد الهواء باستمرار وتقليل كمية الرطوبة داخل المنزل.


6- تُنتقى منتجات التنظيف الخالية من المركبات العضوية المتطايرة، فضلاً عن ضرورة تنظيف المماسح والدلاء، مع تطهيرها وتجفيفها عند كلّ استخدام.


7- يُنظّف الـ"موكيت" بصفة دورية بواسطة المكنسة الكهربائية، أو بفوطة منداة، مضاف إليها الخل، وذلك لنزع البكتيريا والحشرات المتراكمة داخل أليافه. 


8- يُحافظ على نظافة الحمّامات، مع تجفيفها جيداً منعاً من الرطوبة وتشكّل الفطريات في داخلها.


9- تُمسح أماكن إعداد الطعام بالمطهرات، قبل وبعد كل استخدام.


10- تُغيّر أكياس القمامة يومياً، حتى لو لم تمتلئ.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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