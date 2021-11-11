تراند اليوم : طبق السردين المتبل

متابعات - الخليج 365

المقادير:

6 قطع – فيليه سردين

1500 مل – ماء

400 مل – خل أبيض

50 غرام – ملح

3 غرام – كافيار “موجول”

30 غرام – كريمة الطماطم “كوينيلِّي”

1 قطعة – خبز محمص “توست”

10 غرام – زيت الطماطم

0.05 ضمة – بصل أخضر “سيبولينو”

0.05 ضمة – عشبة “شيسو” الآسيوية للطهي

طريقة التحضير:

قومي بتنظيف السردين و اجعليه كشرائح فيليه، ثم انقعيه لـ3 ساعات في مزيج من الماء، الخل و الملح، أبقي السردين مع الزيت في الثلاجة.

ضعي 6 قطع في صحن و أضيفي زيت الطماطم و قليل من كريمة الطماطم “الكوينيلي” في كل زاوية من فيليه السردين، و ضعي القليل من الكافيار في منتصف و على سطح الخبز المحمص و المقطع لثلاث قطع صغيرة.

أضيفي البصل الأخضر على في المنتصف و قليل من برعم عشبة “شيسو” الآسيوية للطهي.