تراند اليوم : باحثون : البيض المسلوق علاج طبيعي لمرضى السكر

وكالات - الخليج 365

كثير من الاشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتفاع مستوى السكر في الدم الى اتباع أنظمة غذائية صحية بهدف تعديل هذه المستويات لكي تصل الى المعدّل السليم الذي يحتاجه كل جسم وبالتالي تفادي المشاكل الصحية الخطيرة الأخرى.

نقدم لكم وصفة شعبية طبيعية تتطلب الالتزام وتساعد في خفض نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة. واللافت أن على الشخص الذين يتبعون هذه الوصفة أن يحاولوا تحسين نوعية المواد الغذائية التي يستهلكونها وبالتالي الابتعاد عن الغذاء الذي قد يكون مصدرًا مهمًا لارتفاع هذه المستويات وفقا لLBC"



هذه الوصفة مدهشة وبسيطة جدًا لأنها لا تتطلب سوى مكونين أساسيين. كل ما تحتاجونه هو بيضة مسلوقة وحامض الماليك (المستخرج من عصير التفاح) كل يوم. يمكنكم أيضًا إعداد المياه الشافية ( (healing water من أجل الحصول على نتائج أفضل.

-كيفية تحضير المياه الشافية

حضروا خليطًا من 1.5 لتر من الماء مع ملعقة طعام من القرفة Ceylon cinnamon والجوزMuscat walnut. يمكنكم أيضًا إضافة شرائح التفاح. قوموا بتحضير هذا المزيج في الليل واشربوه في اليوم التالي.

-وصفة خفض نسبة السكر في الدم

في المساء اسلقوا البيضة وقوموا بتقيشرها، ثمّ استخدموا الشوكة لثقبها. بعد ذلك، ضعوا البيضة في الوعاء واسكبوا فوقها حامض الماليك. واتركوا هذا المزيج خلال فترة الليل.

في صباح اليوم التالي، افصلوا البيضة عن الحامض. وفي الوقت الذي تأكلون فيه البيضة، احرصوا على شرب كوب من الماء الدافئ مع إضافة ملعقة كبيرة من حامض الماليك عليه.

البيض المسلوق مفيد جدًا، لأنه يحتوي على بعض البروتينات التي يحتاجها جسمكم، وهو يوفر لكم الدهون الجيدة ويساعدكم في الحفاظ على صحة القلب. علاوة على ذلك، يحتوي البيض المسلوق أيضًا على الفيتامينات الضرورية التي تساعد في حماية العينين والحفاظ على عظام قوية.

يذكر أن تقريبًا كلّ الفواكه تحتوي على حامض الماليك الذي غالبًا ما يُستخدم كمادة مضافة في الأغذية وكمادة حافظة، خصوصًا وأن لديه الكثير من الفوائد التي يمكن أن تحسّن صحتنا العامة.