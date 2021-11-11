تراند اليوم : طبق مكرونة بالبروكلى والكريمة

نضع الكريمة واللبن الى أن يسخنوا ثم نضع الملح والفلفل.

نضعة فى اناء مع ماء ومعلقة ملح صغيره ونضعه على النار ليسلق لمده 7 دقائق تقريبا ثم يصفى ويغسل بماء بارد.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة