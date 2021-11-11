تراند اليوم : طبق مكرونة بالبروكلى والكريمة

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متابعات – الخليج 365
المقادير :
3 x عدد فص ثوم مهروس
3 x معلقة كبيرة زبدة
1 x كوب كريمة لبّاني
1 x كوب جبنة شيدر (مبشورة)
1 x كيس مكرونة (مسلوقة)
1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
½ x كوب بقسماط مطحون
½ x كوب لبن كامل الدسم
½ x كيلو بروكلى
½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
طريقة التحضير :
ينظف البروكلى جيدا ويغسل.
نضعة فى اناء مع ماء ومعلقة ملح صغيره ونضعه على النار ليسلق لمده 7 دقائق تقريبا ثم يصفى ويغسل بماء بارد.
فى اناء على النار نضع الزبدة والثوم المهروس ونشوحة قليلا ثم نضع البروكلى ليشوح.
نضع الكريمة واللبن الى أن يسخنوا ثم نضع الملح والفلفل.
نضع المكرونة ونقلب ونغلق النار.
فوق المكرونة ننثر الجبنة الشيدر المبشورة ثم ننثر البقسماط ..ونضعها فى الفرن تحت الشواية لتسيح الجبن وتأخذ لون . تقدم ساخنة . بالهنا والشفا